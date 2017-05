Le montant moyen brut mensuel des retraites s'élève à 1.376 euros

La France comptait, fin 2015, quelque 16 millions de retraités, dont 1,1 million vivant à l'étranger, pour une retraite moyenne de 1.376 euros brut par mois, selon une étude publiée mercredi 10 mai, par le service statistique du ministère des Affaires sociales (Drees).

Entre fin 2014 et fin 2015, quelque 152.000 retraités ont rejoint les rangs des personnes bénéficiant d'une pension de retraite de droit direct (hors pension de réversion, etc...), d'au moins un régime français de retraite de base ou complémentaire, soit une hausse de 1% sur la période.

Une évolution conforme à la tendance observée ces dernières années (+1,2% en moyenne par an entre 2011 et 2014). Ce rythme est moins soutenu qu'entre 2005 et 2010 (+2,6% par an en moyenne, soit 364.000 retraités de plus par an), notamment du fait de la réforme de 2010 qui a repoussé progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

Près de 14 millions de retraités au régime général

En incluant les retraités dits "de droits dérivés", qui touchent des pensions de réversion, le nombre total de retraités tous régimes confondus dépasse les 17 millions fin 2015.

Le régime général des salariés du privé (Cnav) est le régime de base qui concentre la majeure partie d'entre eux, avec près de 14 millions de bénéficiaires d'un droit direct ou dérivé.

Suivent le régime agricole salariés (MSA salariés) avec 2,5 millions de retraités, la fonction publique d'État (civile et militaire) avec 2,2 millions de retraités et le régime agricole non-salariés (MSA non salariés), avec 1,5 million de bénéficiaires.

32% des retraités étaient polypensionnés: ils percevaient une pension d'au moins deux régimes de base.

300 milliards d'euro de pensions de retraite

"Premier poste de dépenses de la protection sociale, les pensions de vieillesse et de survie" ont dépassé les 300 milliards d'euros en 2015, précise l'étude.

La pension moyenne de droit direct, de 1.376 euros brut mensuels, a augmenté de 0,7% par rapport à fin 2014 en euros constants, principalement parce que la pension des nouveaux retraités, aux carrières plus favorables, est plus élevée que celle de ceux qui décèdent.

En comptant la majoration de pension pour enfant, elle s'élevait à 1.728 euros par mois pour les hommes contre 1.050 euros pour les femmes. Cet écart de 39,2% est "en baisse continue depuis 2004", où il atteignait 45,8%. L'écart est plus faible si l'on prend en compte les pensions de réversion (25,1%).

Environ 555.000 personnes bénéficiaient d'une allocation du minimum vieillesse, dont 68.000 n'ayant aucune pension de retraite.

(avec AFP)