Le moral des chefs d'entreprises progresse ... malgré la victoire de Trump

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Après un mois d'octobre morose, l'indicateur qui mesure la confiance des chefs d'entreprises s'inscrit en hausse en novembre. Nettement. " Le moral des chefs d'entreprise est bon : pour la première fois, une majorité de dirigeants estime, au vu du contexte actuel, que c'est très bien en ce moment (35%, +9 points), alors qu'ils avaient systématiquement tendance, depuis le début du baromètre, à se montrer nostalgiques ou dans l'attente de jours meilleurs. Plus concrètement, parmi les qualificatifs caractérisant le mieux leur état d'esprit actuel, 28% d'entre eux citent le mot ' confiant ', soit 8 points de plus qu'en octobre", précise le baromètre.

L'élection de Donald Trump n'est pas bien accueillie

Précisément, la confiance dans l'avenir de l'économie française fait un bond de huit points pour s'élever à... 23%. Ce regain d'optimisme est donc à relativiser...

La confiance dans l'économie mondiale reste relativement stable (22%, +1 point) après un décrochage important entre septembre et octobre (-12 points). Les chefs d'entreprises saluent dans leur grande majorité la qualité de la recherche et développement (62%), la qualité de la formation des salariés (59%) et les soutiens à l'innovation (55%).

De ce point de vue, l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis est loin de déclencher l'enthousiasme. En effet, 75% des chefs d'entreprise considèrent que son élection représente une mauvaise chose pour l'économie mondiale, rejoignant l'avis de l'ensemble des Français (74%). Il sont 78% à considérer que sa victoire n'est pas une bonne chose pour l'économie française. Les revirements des marchés et des avis d'un certain nombre d'économistes sur l'effet Trump sur la croissance américaine, bien plus optimistes qu'il y a quelques semaines, devraient être de nature de les rassurer prochainement.

L'apprentissage, une solution trop peu utilisée par les entreprises

En dépit de ce regain de confiance dans la France, certains points négatifs, certains sujets d'inquiétude persistent. Ainsi, selon les 86% des chefs d'entreprises, l'inversion de la courbe du chômage annoncée fin 2013 par le gouvernement ne se produira pas d'ici la fin du quinquennat de François Hollande. " Si cette perception ne correspond pas à la réalité - l'inversion a eu lieu -, elle est probablement liée à leurs propres pratiques en matière de ressources humaines : la quasi-totalité d'entre eux n'envisage pas de recruter dans les douze prochains mois (93%) ", précise et relativise le baromètre.

Dans ce contexte, le recours à l'apprentissage ne devrait donc pas croître, en dépit de la qualité des jeunes Français. Seules 11% des entreprises y ont déjà eu recours. Des différences importantes apparaissent selon la taille d'entreprise : 51% des entreprises de 10 salariés et plus y ont déjà eu recours contre 9% des entreprises de 0 à 9 salariés.

"Pour expliquer leur recours à ce type de contrat 60% des dirigeants déclarent être convaincus de la valeur ajoutée des parcours en apprentissage, et ce, bien avant d'évoquer des raisons financières. A l'inverse, les chefs d'entreprise qui n'ont pas franchi le cap pointent avant tout une dynamique économique de leur entreprise qui ne leur permet pas de recruter ce type de contrat (48%) ", avance CCI France.

Interrogés dans le cadre de « La grande consultation » par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/ Europe 1*, 70% des 602 dirigeants interpellés se disent confiants s'agissant des perspectives des douze prochains mois pour leur entreprise. Un pourcentage en hausse de cinq points sur un mois.

