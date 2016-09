Le salaire annuel médian brut des cadres atteint 48.000 euros en 2015

En 2015, le salaire annuel médian des cadres en poste atteignait 48.000 euros (en brut), selon l'enquête sur les rémunérations effectuée chaque année par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). Soit une quasi stagnation par rapport aux années précédentes. Quant à la rémunération annuelle brute moyenne, elle s'élevait à 55.000 euros. Bien entendu, le salaire dépend fortement de l'âge. Ainsi, le salaire médian atteint 36.500 euros annuels pour les cadres de moins de 30 ans et 56.000 pour ceux de 50 ans et plus.

La mobilité, facteur clé d'une augmentation

Le niveau de rémunération varie également en fonction de la taille des entreprises. La moitié des cadres travaillant dans une TPE de moins de 10 salariés ont un salaire supérieur à 42.000 euros, contre 52.00 pour ceux travaillant dans des structures de 1.000 salariés et plus. Mais, c'est surtout la mobilité Interne et externe des cadres. Ainsi, les cadres n'ayant connu aucun changement professionnel en 2015 (trois quarts des cadres en poste) sont les moins nombreux, en proportion, à avoir été augmentés (40 %). Les cadres ayant connu une mobilité interne (19 % des cadres en poste en 2015) ont, dans 51 % des cas, été augmentés. Le caractère volontaire ou subi de ce changement n'est pas neutre. Lors d'une mobilité interne imposée par l'employeur, cette part tombe à 36 %. Lorsque le changement s'accompagne d'une promotion hiérarchique ou d'un élargissement du périmètre de responsabilités, la proportion augmente avec respectivement 80 % et 50 % des cadres ayant obtenu une augmentation salariale.

S'agissant des cadres ayant quitté leur entreprise, ceux qui ont changé directement d'employeur, c'est-à-dire sans connaitre de période de chômage, vont, dans plus des deux tiers des cas, obtenir un salaire à l'embauche supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur entreprise précédente. Ce qui n'est pas le cas pour les cadres ayant connu une période de chômage car le rapport de force s'inverse.

Des salaires plus élevés dans l'Industrie

Autre fait saillant, les hommes cadres affichent un niveau de rémunération supérieur à celui des femmes cadres avec un salaire annuel brut médian de 50.000 euros contre 44.500 euros.

Enfin, les cadres de l'industrie affichent une rémunération annuelle brute médiane supérieure à celle mesurée dans les autres secteurs. Elle s'établit à 51.000 euros dans l'industrie contre 45.000 euros dans les services.

A noter que 45 % des cadres envisagent de demander une augmentation en 2016 et seulement ... 33 % pensent être en mesure de l'obtenir.