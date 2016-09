Le salaire moyen dans la fonction publique territoriale atteint 1.877 euros net

Agent d'entretien de la voirie, assistante maternelle, l'Insee fait le point sur l'évolution du salaire des ces agents de la fonction publique territoriale. La Tribune détaille les cinq chiffres à retenir de cette étude publiée ce vendredi.

1. Un salaire net moyen de 1.877 euros

Le salaire net moyen des salariés et fonctionnaires territoriaux a augmenté de 0,8%, en tenant compte de l'inflation, entre 2013 et 2014, après une baisse de 0,1% sur la période précédente. Désormais, ils perçoivent en moyenne 1.877 euros net par mois pour un temps plein.

Le salaire net moyen varie de 1.677 euros pour les agents des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des caisses des écoles (dont un tiers ne sont pas fonctionnaires), à 2.540 euros pour les salariés des services départementaux incendie et de secours (SDIS), en raison de primes spécifiques dont ils bénéficient.

2. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes

La fonction publique territoriale n'échappe malheureusement pas à la règle. Comme dans le privé, les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Celle-ci perçoivent un salaire net de 1.800 euros en moyenne contre 1.984 euros pour leur collègues masculins. Elles ont cependant bénéficié d'un début de revalorisation de leurs rémunérations (+ 1,1% en euros constants, contre + 0,5% pour les hommes entre 2013 et 2014).

3. Les communes, premier employeur

Les principaux employeurs de la fonction publique territoriale sont les communes (55,2%) et les départements (14,5%). Le salaire net moyen croît de 0,4% dans les départements, de 1,1% dans les communes et de 1,5% dans les régions.

4. Près de 2 millions de salariés civils

Fin 2014, plus de 1,9 million de salariés civils, y compris bénéficiaires de contrats aidés, travaillaient en France dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, en plus du personnel fonctionnaire, soit une augmentation de 1,6% par rapport 2013. Militaires et assistants maternels sont exclus de ce calcul.

La hausse des effectifs en contrats aidés pèse sur l'évolution des salaires, souligne l'Insee. Ainsi, hors contrats aidés, le salaire net moyen augmente de 1,2%. Avec un revenu médian net à 1.688 euros (+ 1,2%), les inégalités de salaire restent stables au global entre 2013 et 2014. Elles tendent à s'accroître dans la moitié basse de l'échelle salariale (en raison de la hausse des effectifs de contrats aidés et de l'absence de revalorisation de l'indice minimum de la fonction publique), et à diminuer dans la moitié haute.

5. La filière technique emploie 50% de l'effectif salarié

Par métiers, les salariés sont répartis de la façon suivante :

Un salarié sur deux travaille dans la filière technique

Un sur quatre dans la filière administrative

Un sur dix dans la filière sociale

Un sur dix dans l'ensemble des filières de la culture, de l'animation ou du sport.

(avec AFP)