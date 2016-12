Le Smic horaire passera à 9,76 euros le 1er janvier

La ministre du Travail a tranché: il n'y aura pas de "coup de pouce" au Smic, lors de sa revalorisation annuelle le 1er janvier prochain.... Élection présidentielle ou pas. Aussi, le Smic ne sera revalorisé qu'en fonction des simples règles automatiques, comme le préconisait d'ailleurs d'ailleurs le comité des experts chargé de conseiller le gouvernement sur cette question. Très concrètement donc, le 1er janvier 2017, le Smic horaire progressera de 0,93% pour atteindre 9,76 euros bruts de l'heure, contre 9,67 euros actuellement (depuis le 1er janvier 2016).

1.480,27 euros bruts par mois

Un salarié rémunéré au Smic travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires percevra mensuellement 1.480,27 euros brut contre 1466,62 euros actuellement, soit une hausse de 13,65 euros par rapport au 1er janvier 2016. Grosso modo, cela fait un Smic net à environ 1.153 euros.

Rappelons que la revalorisation mécanique du "Salaire minimum interprofessionnel de croissance" (Smic), est calculée sur la base de l'inflation hors tabac pour les ménages les plus modestes et de "la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base des ouvriers et employés (SHBOE)"

Aucun "coup de pouce" durant le quinquennat

Trois syndicats - la CGT, FO et la CFTC - demandaient au gouvernement d'aller au-delà de la simple revalorisation automatique. La CGT plaide pour un smic à 1.800 euros brut, tandis que FO place sa cible à « 80 % du salaire médian », soit 1.426,40 euros net. De son côté, la CFTC souhaite parvenir, salaire et prestations sociales confondus, vers un « revenu de dignité », évalué entre 1.400 et 1.600 euros net par mois pour une personne seule.

Mais le gouvernement ne l'a manifestement pas entendu de cette oreille. D'ailleurs, depuis le début du quinquennat, il n'y a eu aucun "coup de pouce " accordé au Smic. Certes, le 1er juillet 2012, moins de deux mois après l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, le Smic avait été revalorisé de 2 %, au lieu de 1,4 %. Mais, en vérité, il s'agissait d'un simple "à valoir" sur l'augmentation automatique programmé le 1er janvier 2013. Lors de sa dernière revalorisation, au 1er janvier 2016, le Smic avait augmenté de 0,6 %, conformément aux critères automatiques.

*Graphique réalisé par Statista