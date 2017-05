Législatives : Mélenchon candidat c'est sûr, à Marseille "c'est assez probable"

Le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce mercredi matin au micro de Bourdin Direct sur RMC-BFM TV qu'il sera candidat aux législatives au mois de juin.

Ayant raté l'accession au second tour à environ 600.000 voix près, Jean-Luc Mélenchon est tout de même arrivé en tête dans de nombreuses communes et même dans certaines grandes villes. C'est le cas notamment à Marseille où il a totalisé 24,8% des suffrages, devant Marine Le Pen (23,7%) et Emmanuel Macron (20,4%). Le leader de la France insoumise a d'ailleurs retenu la capitale des Bouches-du-Rhône comme option première, mais "l'affaire n'est pas dite", a prévenu l'eurodéputé.

Pierre Laurent "a menti"

L'enjeu de ces législatives est aussi de s'entendre avec les autres formations à la gauche de la gauche, pour ne pas arriver divisé et s'emboîter le pas devant des candidats LR, FN et "République en marche" qui peuvent en profiter pour rafler la mise.

Jean-Luc Mélenchon est accusé ces derniers jours de fermer la porte à ses potentiels alliés à gauche, en particulier le Parti communiste français (PCF). Le leader de LFI a répondu sèchement, assurant que Pierre Laurent "a menti" lundi, en déclarant en conférence de presse qu'il ne travaillait pas à un rassemblement à la gauche de la gauche.