Les 40 ans du Loto en 5 chiffres

Ce vendredi 16 septembre 2016, le Loto célèbre ses 40 ans avec une cagnotte de 13.550.865 euros. Celle-ci a été gonflée par les internautes ayant rejoint l'événement organisé sur Facebook par la Française des jeux selon le principe suivant : la cagnotte augmentait d'abord d'un euro par participant puis de 200.000 euros tous les 5.000 participants (en partant de 13 millions d'euros). L'heureux gagnant - si gagnant du rang 1 il y a - de cette cagnotte rejoindra les plus de 16.500 gagnants de jackpot de l'histoire du Loto. Retour sur les autres chiffres insolites relatifs à la loterie préférée des Français.

808 052,90

C'est, en francs, la somme de la première cagnotte de l'histoire du Loto, remportée par un jeune couple de concierges du Pas-de-Calais le 8 septembre 1976. Pour ce premier tirage, le Loto souffrait encore d'un gros manque de notoriété car seulement 73.690 bulletins avaient été validés. Un an plus tard, le Loto rencontrait déjà un succès beaucoup plus large, avec 7 millions de joueurs.

1 chance sur 19.068.840

La probabilité de trouver la combinaison gagnante, composée de 5 chiffres (sur 49) et d'un numéro chance (de 1 à 10). Cela n'a pas empêché 17,4 millions de joueurs de tenter leur chance en 2015, selon les chiffres communiqués par la FDJ. La probabilité reste tout de même plus élevée que pour le jeu Euro Millions : vous n'avez qu'une chance sur 116.531.800 de trouver les 5 bons numéros (sur 50) et les deux numéros étoiles (entre 1 et 11) de la loterie européenne.

24 millions

C'est, en euros, le montant du gain le plus élevé remporté au Loto. Il a été touché par une famille de Sarcelles le 6 juin 2011, venant ainsi détrôner le précédent record : 19 millions d'euros gagné par un Haut-Savoyard en mai 2009. Cela reste quoiqu'il en soit « peu » par rapport au jackpot record de la loterie américaine Powerball, qui a atteint 1,47 milliard d'euros en janvier 2016.

534

Le nombre de millions d'euros prélevés chaque année sur le Loto par l'Etat auprès de la FDJ. Perçus sur les sommes misées par les joueurs, ces prélèvements valent parfois au Loto d'être qualifié d'impôt déguisé. En revanche, les gains remportés par les joueurs ne sont pas taxés, à la différence du système américain, par exemple.

7,2 %

C'est le part du chiffre d'affaires de la Française des jeux réalisés grâce aux mises effectués par internet. Elles représentent environ 110 millions d'euros. A ce jour, seuls trois internautes sont devenus millionnaires sur le site fdj.fr, avec un gain maximum de 7 millions d'euros, remporté en juin 2015.