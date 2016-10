Les avantages des futurs anciens présidents de la République sur la sellette

Les anciens chefs d'État coûtent cher à la République, trop cher même : plus de 10 millions d'euros par an. En ces temps d'austérité où chaque institution est amenée à réduire la voilure, les avantages octroyés aux ex-présidents font tâche. Pour résoudre le problème, François Hollande a donc préparé un décret -non-rétroactif- qui réduit considérablement les "bonus" auxquels ses successeurs et lui-même auront accès, selon France Info et Le Lab'.

Pour mémoire, les anciens présidents français toujours en vie (Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, donc) bénéficient chacun d'un appartement de fonction meublé au service duquel sont affectés deux personnes. Ils ont également droit à deux policiers pour leur protection rapprochée, plus une voiture de fonction avec deux chauffeurs, ainsi qu'à sept collaborateurs permanents. Par ailleurs, quand ils prennent le train, ils bénéficient de la première classe avec la SNCF, et, quand ils voyagent en avion, de la classe affaires sur Air France.

Dévoilé le 20 septembre par Mediapart, un rapport confidentiel, remis en 2014 à l'Élysée par le premier président de la Cour des comptes Didier Migaud et le vice-président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé, estimait que les anciens présidents coûtaient chaque année 10,3 millions d'euros à l'État. Un chiffre assez proche de la dernière évaluation, datant d'avril 2016, du député PS René Dosière, qui soulignait que Valéry Giscard d'Estaing était l'ex-président le plus "coûteux" avec des dépenses atteignant 3,9 millions d'euros par an.

Suppression des voyages gratuits, rémunération limitée...

Le rapport de Migaud et Sauvé contenait également des pistes de réforme ainsi que plusieurs projets de décrets pré-remplis relatifs à la mise en œuvre de ces réformes. Le chemin à suivre pour François Hollande est donc tout tracé, croit savoir Le Lab'.

Parmi les différentes suggestions, figure notamment la dégressivité des dépenses de soutien : diminution de moitié de la rémunération "en cas d'exercice par un ancien président de la République d'une activité rémunérée au cours de l'année de référence", ou réduction du nombre de collaborateurs permanents (7) au bout de dix ans.

Le rapport fait également mention d'une suppression de la gratuité des transports, "obsolète avec l'ouverture [...] à la concurrence" et propose de supprimer les dépenses de soutien en faveur des conjoints et enfants "sous réserve d'éventuelles mesures de protection".

Le timing semble parfaitement choisi pour cette "réforme". Le Conseil d'État a en effet rejeté le 28 septembre un recours de l'Association pour la prévention de la corruption et pour l'éthique en politique (Anticor) qui demandait la suppression totale du statut des anciens présidents de la République. Selon Anticar, les avantages octroyés ne reposaient en effet que sur une lettre de Laurent Fabius, alors Premier ministre, envoyée à François Mitterrand en 1985. À l'avenir, leur cadre légal devrait donc être renforcé.