Les élus locaux veulent des clarifications après l'annulation de 300 millions d'euros de crédits

"Si l'AMF partage l'objectif de réduction du déficit public, elle déplore l'utilisation des collectivités locales comme variable d'ajustement budgétaire", écrit François Baroin (LR), le président de l'association, dans ce courrier daté de mercredi. (Crédits : Charles Platiau)

L'AMF, écrit-il, "ne peut accepter que soient remis en cause des projets d'investissements publics dont le bloc communal porte plus de 60%, et demande des clarifications et des garanties" quant au financement des dotations indispensables à leur réalisation.