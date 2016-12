Les Français dévorent plus de 33.000 tonnes de chocolat à Noël

Les périodes de fêtes sont propices à la consommation de chocolat. Sur la période de Noël 2015, les ménages français auraient acheté 1,54 kg de chocolat en moyenne, selon des données du cabinet d'analyse Kantar Media, repris par le syndicat du chocolat. Quant au budget des Français pour leurs achats de chocolat au moment des fêtes, il serait de 29 euros.

Les Français grands amateurs de tablettes

Les Français ont dégusté 399.700 tonnes de chocolat en 2015 selon les derniers chiffres du syndicat du chocolat qui représente 85% des entreprises du secteur en France. Durant les fêtes de Noël, les Français ont acheté 33.365 tonnes de chocolat en 2015 (+ 3,5% par rapport à 2014). Cette période représente 8,5% des ventes annuelles.

Le chocolat en tablettes serait le format le plus apprécié avec plus de 130.000 tonnes consommées en 2015 (33% des ventes) contre 37.400 tonnes pour les barres chocolatées (9,3% des ventes).

Si les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'offrir des chocolats aux autres, 32% des individus interrogés lors d'un sondage BVA réalisé en France en 2015 ont répondu qu'ils s'offraient d'abord du chocolat à eux-mêmes. Viennent ensuite les enfants (27%), les parents (23%) et les conjoints (13%). L'achat de chocolat pendant les fêtes de fin d'année reste une pratique très répandue puisque 71% des ménages français ont déclaré en avoir acheté durant cette période.

Les Français demeurent des consommateurs modérés

La consommation de chocolat en France reste relativement modérée au regard des autres pays d'Europe où règne une grande disparité de comportements. Ainsi, chaque Français mange en moyenne 7 kilos de chocolat par an et par habitant, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne européenne qui est de à 7,2 kilos par an. Mais nos voisins allemands en consomment quelque 11,5 kilos par an en moyenne. A l'inverse, les Espagnols n'en consomment que 2 kilos par an. Ce qui reste significatif si l'on compare avec les Chinois, qui n'en mangent que 100 grammes par personne et par an. L'Europe représenterait 45% de la consommation mondiale de cacao.

Côte d'Ivoire et Ghana fournissent 70% des chocolatiers français

Au niveau des pays fournisseurs (voir dernier graphique), l'Afrique est très représentée. La Côte d'Ivoire arrive en tête, suivie du Ghana pour les principaux pays fournisseurs de fèves de cacao des fabricants français. A eux deux, ils fournissent 70% du cacao utilisé par les chocolatiers français.

A l'occasion de la journée mondiale du cacao le premier octobre dernier, la Côte d'Ivoire a lancé le nouveau label "Origine Côte d'Ivoire" pour valoriser son cacao auprès des consommateurs. Le produit labellisé doit être fabriqué en utilisant 100% de cacao ivoirien conformément à un cahier des charges défini au préalable. La Côte d'Ivoire reste le premier producteur mondial de cacao

Le chocolat fait travailler 30.000 personnes en France

Le chiffre d'affaires du secteur de la chocolaterie en France s'élève en France à 3,09 milliards d'euros en légère baisse par rapport à 2014 (3,1 milliards d'euros) selon les données du syndicat. La profession de la chocolaterie regroupe près de 80 entreprises dont 90% de PME et emploie plus de 30.000 personnes au total, dont 15.400 salariés travaillant directement dans l'industrie du chocolat.

Au niveau de la commercialisation, 75% du chocolat est vendu en grande surface. Les 25% restant sont commercialisés par d'autres circuits comme les détaillants, les stations-services, kiosques et boulangeries.