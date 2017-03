Les Français et... les chefs d'entreprise attachés à l'Euro

Les Français et leurs chefs d'entreprises sont en grande majorité attachés à l'euro mis en cause par des candidats à l'élection présidentielle française, Marine Le Pen en tête, selon deux sondages publiés samedi.

Selon une enquête effectuée par l'Ifop pour la Fondation Robert Schuman et Le Figaro auprès de 1.600 personnes du 22 au 24 mars, 72% des Français sont opposés à un abandon par la France de la monnaie unique et à un retour au franc, soit 10 points de mieux qu'en mai 2010.

Pas de concession sur le "Brexit"

Par ailleurs, 51% des sondés souhaitent que l'Union européenne ne fasse aucune concession aux Britanniques, qui se sont prononcés en juin 2016 pour une sortie du Royaume-Uni de l'UE, le "Brexit", dont la présidente du Front national promet de suivre l'exemple si elle était élue en mai.

Marine Le Pen faisait depuis des semaines la course en tête dans les sondages sur les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle mais elle a été rattrapée par l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron. Et les sondages la donnent battue dans tous les cas de figure au second tour.

Selon un sondage effectué par OpinionWay du 6 au 22 février auprès de 610 dirigeants d'entreprise pour CCI France et le site internet Atlantico, 56% des patrons français estiment ne pas pouvoir se passer de l'euro et 54% de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux en Europe.

Les chefs d'entreprise regrettent le manque de lutte contre le "dumping social"

Les chefs d'entreprises sondés sont en revanche 52% à estimer qu'il manque à l'UE une véritable politique sociale, avec une convergence des législations en matière d'emploi, de protection sociale et de conditions de travail, afin d'enrayer le dumping social.

Ils ne sont que 36% à mettre en tête de leurs préoccupations le manque de convergence fiscale en Europe.

Alors que les dirigeants des 27 avaient rendez-vous ce samedi 25 mars dans la capitale italienne pour célébrer les 60 ans du traité de Rome, fondateur de l'UE, le gouverneur de la Banque de France estime dans une interview à Ouest-France que l'euro reste un facteur de paix et d'unité sur le vieux continent.

La monnaie unique a, selon François Villeroy de Galhau, apporté trois bénéfices : moins d'inflation, des taux d'intérêts plus bas et une monnaie reconnue internationalement.

"Si elle n'avait pas l'euro, la France serait seule face à la spéculation des marchés financiers et face au reste du monde", fait valoir le gouverneur de la Banque de France.

(Avec Reuters)