Les régions vont bénéficier d'une partie de la TVA

En attendant de pouvoir bénéficier en 2018 d'une ressource autonome issue d'une fraction du produit de la TVA, Manuel Valls a annoncé que les régions vont bénéficier dès 2017 de 450 millions d'euros supplémentaires pour financer leurs nouvelles compétences économiques. (Crédits : © Mohamad Torokman / Reuters)

Comme convenu, lors du congrès de l'association "Régions de France", le Premier ministre a annoncé que, dès 2018, le financement des régions sera assuré par une fraction du produit de la TVA et non plus par une dotation de l'Etat.