Les relations entre les grands groupes et les PME s'améliorent-elles enfin ?

Les relations entre les entreprises françaises et en particulier entre les grands comptes et les autres s'améliorent-elles ? C'est ce qui semble ressortir des résultats de l'Observatoire de Pacte PME qui depuis 2012 permet aux grands comptes adhérents qui le souhaitent de piloter leur stratégie PME, qu'elle soit orientée sur la relation achat uniquement ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une relation partenariale globale sur des relations élargies avec les PME.

La tendance générale mesurée par l'Observatoire de Pacte PME pour cette année est à l'amélioration de la relation entre les PME et les grands groupes et ce, à plusieurs niveaux. La part des achats effectués aux PME françaises a légèrement augmenté depuis 2013 pour s'élever à 24%, à 21.9 milliards d'euros pour 90.6 milliards dépensés au total.

Les grands comptes de Pacte PME paient en moyenne leurs fournisseurs à 46.1 jours en 2015 soit en deçà de la limite des 60 jours imposés par la loi.

" Cet indicateur est ensuite croisé avec le ressenti des fournisseurs et le résultat démontre que la satisfaction en matière de délais de paiement est en augmentation depuis trois années ", observe Pacte PME. Le taux de satisfaction s'élevait à 69% en 2014 et à 73% en 2015. Ce taux a fait un bond de 8 points en 2016 pour grimper à 81%.

Des relations fournisseurs qui s'améliorent

Deux indicateurs témoignent de cette amélioration de la situation. Le Baromètre Relation fournisseurs PME/ETI et le Baromètre Développement PME construits sur la base des réponses de 38000 PME et ETI aux questions de Pacte PME.

Selon le Baromètre Relation fournisseurs PME/ETI, qui porte sur les thématiques " échanges en amont ", " relation contractuelle " et " qualité de la relation fournisseurs ", 74% des fournisseurs PME et ETI se déclarent satisfaits ou très satisfaits en 2016, soit 7 points de plus qu'en 2015.

Selon le Baromètre Développement PME, axés sur les thèmes des " achats partenariaux ", du " soutien au développement des PME ", de " l'innovation et de la co-innovation ", de " l'international ", des " ressources humaines ", du " financement " et de " la transformation digitale ", 51% des PME interrogées se déclarent satisfaites ou très satisfaites en 2016, soit 4 points de plus qu'en 2015 et 6 points de plus qu'en 2014.

Les entreprises souffrent toujours des retards de paiement

Ces indicateurs sont certes encourageants mais ils ne donnent pas une image totalement fidèle de la réalité. Si les grandes entreprises qui adhèrent à l'association Pacte PME ont volontairement décidé d'entretenir des relations constructives avec leurs fournisseurs, tous les grands comptes et globalement toutes les entreprises tricolores ne sont pas toutes sur la même ligne, en témoignent les statistiques régulièrement fournies par la Médiation des entreprises et l'Observatoire des délais de paiement. Selon ce dernier, un quart des 60.000 défaillances d'entreprises - environ - observées chaque année depuis 2009 sont provoquées par des retards de paiement.