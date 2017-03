Les salaires nettement plus dispersés en Allemagne qu'en France

Les écarts entre salaires horaires bruts sont nettement plus marqués en Allemagne qu'en France, tant entre secteurs que selon le type de contrat, souligne une étude de l'Insee publiée le 24 mars

Si, globalement, en 2014, les salaires horaires bruts moyens étaient proches entre le deux pays: 17,8 euros en Allemagne, 17,9 euros en France, selon le secteur, le type de contrat et la profession, les écarts étaient nettement plus marqués en Allemagne qu'en France.

En Allemagne, les CDD gagnent 34% de moins que les CDI

Ainsi, les salariés allemands en contrat à durée déterminée (CDD) gagnaient en moyenne par heure 34% de moins que ceux en contrat à durée indéterminée (CDI). En France, l'écart était de 24%. Globalement, les salariés en CDI étaient moins rémunérés dans l'Hexagone qu'outre-Rhin (18,3 euros bruts l'heure contre 19,5 euros).

Par secteur, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les différences sont aussi plus grandes en Allemagne qu'en France: chez nos voisins, les salaires horaires bruts varient ainsi de 9,8 euros dans l'hébergement-restauration à 27,4 euros dans l'énergie, contre un écart de 13 à 24,1 euros en France. Les salaires sont également plus dispersés en Allemagne lorsque l'on compare les professions.

L'étude montre aussi que les salaires allemands ont progressé plus vite qu'en France depuis 2012, alors qu'entre 2000 et 2007 l'évolution avait été plus modérée en Allemagne qu'en France, notamment sous l'effet des réformes Hartz du marché du travail.

(Avec AFP)