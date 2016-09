Les salariés du privé absents 16,6 jours par an en moyenne

Le groupe de conseil Ayming a dévoilé mardi son huitième baromètre de l'absentéisme. Par rapport à 2014, le taux d'absence s'est établi à 4,76% contre 4,59% en 2014 (entreprises de plus de 100 salariés). En rajoutant les TPE et PME - prises en comptes en 2015 seulement - le taux redescend à 4,55%.

Ce taux, calculé en faisant le rapport entre le nombre de jours calendaires d'absences et le nombre de jours théoriques de présence, prend en compte les absences pour maladie, accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle.

En moyenne, les salariés du privé sont donc absents 16,6 jours par an : les femmes (18 jours) ont une moyenne plus élevée que celle des hommes (13,6 jours) du fait de l'absence réelle d'égalité homme-femme, qui les conduit à assumer "plus de charge familiale" assure l'étude qui souligne aussi qu'elles sont "plus sensibles aux affections professionnelles telles que les troubles musculo-squelettiques".

Classement des régions et des secteurs

Les régions sont diversement touchées par l'absentéisme. Dans le trio de tête, on retrouve la Corse (6,01%), la région PACA (5,01%) et Auvergne-Rhône-Alpes (4,86%). A l'autre bout du classement, la Bretagne (4,43%), la Bourgogne-Franche Comté (4,36%) et le Centre-Val de Loire (3,86%) font figure de bons élèves.

Concernant les secteurs d'activités, les services (5,65%) et les transports (5,40%) sont les deux secteurs les plus "absentéistes" en 2015. Le commerce (3,95%) et le BTP (3,90%) ferment la marche.

Enfin, sans surprise, le taux d'absence progresse avec l'âge : il s'élève à 3,02% chez les salariés de 30 ans et moins, contre 6,55% chez les plus de 55 ans, qui sont aussi absents plus longtemps (23,9 jours en moyenne contre 11 jours).

(Avec AFP)