Les TPE/PME retrouvent un certain optimisme pour 2017

Un retour vers un certain optimisme... mais mesuré tout de même. C'est ce qui ressort globalement de la 24ème édition de l'enquête sur les perspectives des PME/TPE en matière d'emploi et de formation pour 2017, réalisée par l'Agefos-PME, le principal organisme de formation au service des petites entreprises, et l'Ipsos qui ont interrogé 500 dirigeants de TPE-PME et 890 salariés.

Bon signe, selon l'étude, 23% des patrons de TPE-PME anticipent une hausse de leur activité pour le premier semestre 2017, c'est trois points de plus que l'année dernière quand on interrogeait ces mêmes chefs d'entreprise sur leurs perspectives pour le premier semestre 2016. Et, inversement, ils ne sont plus « que » 15% à prévoir une chute de leur activité, contre 18% un an plus tôt.

Frémissement sur les recrutements

Ceci devrait se traduire par un frémissement en matière d'emploi. En effet, 18% des TPE-PME envisagent de recruter, soit un petit point de plus que l'année dernière. Mais, attention, parmi les entreprises songeant à embaucher, il ne s'agirait de créations réelles de postes que dans 56% des cas. Les autres recrutements correspondraient à des remplacements de salariés partis, à la retraite notamment.

Et ces recrutements ne sont pas toujours simples pour les PME qui sont 37% à déclarer avoir du mal à trouver le bon profil. Une proportion tout de même en baisse depuis quelques années. C'est le manque de compétences des candidats qui serait la cause première des difficultés (54% des réponses), puis le manque de motivation des candidats. A l'inverse la question salariale ne serait un facteur bloquant que dans 9% des cas.

59% des PME auraient un plan de formation pour 2017

En matière de formation, la situation est plutôt encourageante alors qu'une grande réforme législative a eu lieu en 2014. 47% des PME déclarent être dotées d'un plan de formation en 2016 et 59% envisagent de le faire pour 2017. Mais, si on interroge les entreprises sur les raisons qui les poussent à former leurs salariés, la première cause invoquée « l'obligation légale de formation » (29%) et, « seulement » 28% le font en « raison des évolution des métiers ». Mais 59% des entreprises comptent investir dans des formations techniques « cœur de métier » en 2017. Enfin, phénomène plutôt rassurant dans un contexte où l'organisation de la formation professionnelle en France est assez décriée, 77% des entreprises estiment que l'offre de formation « est de qualité ».

Enfin, s'agissant du compte personnel de formation (CPF) qui a remplacé le « Droit individuel à la formation » (DIF) depuis le 1er janvier 2015, il y a encore des progrès à réaliser pour faire connaître le dispositif. En effet, seuls 23% des salariés estiment avoir un bon niveau de connaissance du CPF et les chefs d'entreprise ne sont que 18% dans ce cas.