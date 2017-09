Macron annonce une hausse de 7% du budget de l'Intérieur

C'est devant le corps préfectoral qu'Emmanuel Macron a choisi d'annoncer la nouvelle : le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de 7% en 2018, hors dépenses de personnel et collectivités territoriales, a affirmé mardi le président de la République.

"La sécurité de nos concitoyens est une priorité absolue, c'est pourquoi j'ai veillé avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur à ce que la sécurité intérieure continue d'être une priorité budgétaire pour 2018 et que les engagements pris ces deux dernières années pour la sécurité soient sanctuarisés", a assuré le chef de l'Etat à l'Elysée.

"Hors dépenses de personnel et collectivités territoriales le budget du ministère de l'Intérieur augmentera de près de 7% et les 10.000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes sur lesquels je m'étais engagé seront créés sur la durée du quinquennat, dont 7.000 au cours des trois prochaines années."