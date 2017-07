Macron fait volte-face sur l’aide au développement

Le rattrapage français dans l'aide au développement aura bien lieu. À l'occasion d'une rencontre avec Bono, le chanteur du groupe U2 et fondateur de l'ONG internationale ONE, Emmanuel Macron a réitéré sa promesse d'augmenter l'aide au développement française durant son quinquennat.

D'ici 2022, la France devra ainsi porter son aide publique au développement à 0,55 % de son Revenu National Brut (RNB), contre 0,38 % aujourd'hui. Une trajectoire qui devrait permettre à l'État d'atteindre l'objectif de 0,7 % d'ici à 2030, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et un engagement international pris par la France et les pays développés depuis des décennies, qu'une poignée seulement parvient à respecter.

« L'aide internationale en faveur des pays les plus fragiles, en particulier en Afrique, augmentera durant le quinquennat pour atteindre 0,55 % de la richesse nationale en 2022 », a souligné l'Élysée dans un communiqué.

Emmanuel Macron « a renouvelé son engagement à atteindre 0,55 % d'ici 2022 ce qui est très important pour l'ensemble » des militants de cette cause, a dit Bono à la presse, à l'issue de la rencontre à l'Élysée.

La mise au point du président intervient après des annonces contradictoires de la part du gouvernement concernant l'aide au développement. En effet, le ministre des Comptes publics, Gérald Damarnin, avait annoncé le 11 juillet de multiples coupes budgétaires dans le budget de l'État pour l'exercice 2018.

Des économies destinées à ramener le déficit français sous la barre des 3 %, un engagement pris par Paris au niveau européen et plusieurs fois repoussé.

Les coupes budgétaires envisagées n'avaient alors pas épargné le ministère des Affaires étrangères, qui devait participer à l'effort à hauteur de 282 millions d'euros, dont la moitié devait provenir de l'aide publique française.

Sur un total de 4,5 milliards d'économies envisagés, la contribution des Affaires étrangères avait été fixée à « 282 millions d'euros en moins, dont la moitié sera de la baisse de l'aide publique au développement », avait précisé Gérald Damarnin dans une interview au Parisien.

Ces 141 millions d'euros d'économie envisagés sur l'aide publique au développement avaient été fustigés par les ONG françaises.

« Mettre dans le même panier l'aide publique au développement et les frais de gestion des ministères c'est considérer la lutte contre l'extrême pauvreté, les changements climatiques et les grandes pandémies mondiales comme accessoire », s'était offusquée Friederike Röder, directrice France de ONE.