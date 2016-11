Macron : la candidature, c'est demain

L'ancien ministre de l'Economie Emmanuel Macron annoncera mercredi sa candidature à la présidence de la République, indiquent plusieurs médias. Selon son entourage, qui refuse à ce stade de confirmer sa candidature, Emmanuel Macron fera une déclaration à la presse lors d'une visite d'un centre d'apprentissage à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

"Il a pris sa décision. Elle était prise depuis longtemps. Il l'annoncera demain", indique une source à Reuters.

Cette annonce est attendue depuis plusieurs semaines, Le fondateur du mouvement « En Marche ! » multipliant depuis sa démission du gouvernement de Manuel Valls les initiatives en ce sens.

Dans un entretien à l'hebdomadaire l'Obs, il avait dévoilé ses premières idées de réformes, notamment sur l'école, l'assurance chômage, la durée du travail.

Le maître-mot, la flexibilité

Sur ce dernier point, il souhaite notamment adapter la durée de travail en fonction de l'âge.

"On peut ainsi imaginer que les branches professionnelles négocient une possibilité pour les salariés qui le souhaiteraient de travailler moins à partir de 50 ou 55 ans : 30 heures, 32 heures, pourquoi pas ? En revanche, quand on est jeune, 35 heures, ce n'est pas long. Il faut donc plus de souplesse, plus de flexibilité", indiquait-il.

C'est cette philosophie qu'il préconise également pour la retraite. Partir "à 60 ans, à 65 ans ou à 67 ans", sera fonction des individus, des métiers exercés, des situations personnelles.

"Il faut pouvoir moduler selon les individus et les situations. Si on se contente d'appliquer des critères de pénibilité de manière arbitraire, on ne fera que recréer des régimes spéciaux."

Un tel régime reviendra à mettre fin au régime par répartition tel qu'il existe aujourd'hui et qui impose un minimum de règles communes. La « retraite à la carte » conduira alors à généraliser le système de retraite par points.