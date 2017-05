Macron maintient sa réforme du droit du travail

Emmanuel Macron a opposé lundi 1er mai une fin de non recevoir à Jean-Luc Mélenchon, qui lui a demandé dimanche soir sur TF1 d'abandonner sa réforme du droit du travail. Lors d'un meeting à Paris, devant plusieurs milliers de personnes, le candidat à la présidentielle a expliqué:

"Les Françaises et les Français se sont exprimés et ont choisi le projet qui porte ses réformes, je ne vais pas les trahir en me reniant. Et je veux demain pouvoir agir, être efficace. Donc ces réformes, nous les avons conçues, portées, nous les ferons".