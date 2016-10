Notre-Dame-des-Landes : et si la Loire-Atlantique revotait ?

Les divergences persistent entre Ségolène Royal et Manuel Valls, au sujet du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La ministre de l'environnement à de nouveau mis en doute dimanche sa mise en oeuvre et évoqué l'hypothèse d'un nouveau référendum, quelques jours après que le Premier ministre a assuré que l'Etat se conformerait aux résultats de la consultation du 26 juin dernier, où le "oui" l'avait emporté avec 55% des voix.

Priée de dire sur France 3 si le projet contesté verrait finalement le jour, la ministre de l'Ecologie s'est montrée évasive : "Nous verrons, nous verrons." "Moi ma conception de la politique, ce n'est pas de prendre des postures, c'est de trouver des solutions", a-t-elle poursuivi en assurant qu'elle ne voulait pas "polémiquer" avec Manuel Valls. "C'est vrai qu'il faut étendre le potentiel d'un aéroport sur ce territoire, mais il faut pouvoir le faire et intelligemment", a-t-elle répété.

Débloquer la situation

Pour la ministre, "la démocratie participative, ce n'est pas de consulter les gens sur tout ou rien, 'oui' ou 'non', c'est de faire choisir entre différents projets, c'est ça le respect des citoyens et le respect de la démocratie". Référence à la question suivante posée en juin dernier : "Etes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes?", à laquelle les 975.000 électeurs de Loire-Atlantique étaient appelés à répondre par "oui" ou par "non". "Ce n'était pas la bonne question", a jugé dimanche la ministre.

A la question de savoir s'il fallait un nouveau référendum, Ségolène Royal a répondu : "Si le système est bloqué, pourquoi pas?" Avant de quasiment répondre à sa propre question : "On est bloqués, donc il faut débloquer."

(Avec Reuters)