Nouveau gouvernement : le changement dans la continuité

Pas de révolution gouvernementale ! La démission de Manuel Valls ce mardi matin 6 décembre de son poste de Premier ministre n'a pas entrainé un "règlement de compte général". François Hollande a plutôt choisi la continuité et n'a pas profité de la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon pour sortir du gouvernement les ministres les plus vallsistes.

Le Guen perd les relations avec le Parlement

Ainsi, quasiment tous les ministres déjà en place gardent leur portefeuille. A l'exception, cependant, de Jean-Marie Le Guen, justement très proche de Manuel Valls, qui était jusqu'ici secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement. Il change de poste pour occuper désormais celui de Secrétaire d'Etat au Développement de la Francophonie à la place d'André Vallini qui, lui, récupère les relations avec le parlement. Bien entendu, pour Jean-Marie Le Guen, ce n'est pas vraiment une promotion... Mais ce fidèle de Valls n'avait pas franchement brillé par ses dons de diplomate durant la crise de la loi Travail face députés fondeurs socialiste, préférant parfois un peu trop l'intimidation au dialogue.

Autre fidèle de l'ex-premier ministre Manuel Valls, le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas reste en revanche à la Chancellerie. François Hollande n' a pas voulu donné l'impression qu'il réglait ses comptes...

Pour remplacer Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur, le choix s'est fait sur Bruno Le Roux, député de la Seine-Saint-Denis et surtout président du groupe PS à l'Assemblée Nationale. Un homme de confiance qui fût l'un des porte-paroles de François Hollande durant la campagne de 2012. Cela fait des années que Bruno Le Roux demandait à entrer au gouvernement. L'homme n'a pas très bien vécu d'avoir à gérer la crise interne avec les frondeurs socialistes à l'occasion des projet de loi Macron et Travail, quand le gouvernement avait dégainé le 49-3.

Expédier les affaires courantes

En tout état de cause, ce nouveau gouvernement va être réduit à gérer les affaires courantes. En raison de la campagne présidentielle, la session parlementaire sera suspendue dès le mois de février. Et ce n'est pas maintenant que de grands projets de loi vont être déposés aux Parlement...

Pour la petite histoire, avec ce remaniement et son arrivée à Matignon, Bernard Cazeneuve devrait être le Premier ministre au mandant le plus court de la Ve République. Il devrait rester en poste cinq mois. Jusqu'ici, c'était Edith Cresson qui détenait ce record (323 jours entre mai 1991 et avril 1992.).