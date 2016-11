Paris 2024 : comment s'est passé le premier oral ?

Mardi, dans le cadre de l'Assemblée Générale des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) tenue à Doha, au Qatar, les membres du comité d'organisation Paris 2024 ont officiellement présenté leur projet pour les Jeux d'été. Leur auditoire ? Que du beau monde ! Les représentants des 206 Comités nationaux olympiques (CNO), des fédérations internationales et des membres du Comité International Olympique (CIO).

Concrètement, les porte-paroles de la délégation française, Tony Estanguet et Bernard Lapasset, coprésidents de la candidature, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Teddy Riner, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, et Denis Masseglia, le président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont dévoilé, en vingt minutes chacun, les grands principes du projet Paris 2024. Leurs efforts de persuasion ne se sont pas arrêtés là. La délégation française est restée jusqu'à jeudi à Doha pour vanter les atouts de la candidature parisienne.

Un projet de passion, porteur des valeurs olympiques

En quelques mots, le fil rouge de Paris se résume ainsi : "des Jeux spectaculaires, porteurs de passion et de sens, fondés sur le partage."

" Paris 2024 veut être un projet de passion et de sens pour porter haut les couleurs de l'olympisme, ses valeurs et son message. Paris et la France ont cette culture du sport et des grands événements. Mais Paris 2024 a aussi le désir d'aller au-delà en faisant des Jeux un projet que l'on partage pour renforcer l'olympisme ", précisait Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, avant de passer cet oral, le premier d'une série de trois avant la désignation de la ville-hôte des jeux olympiques et paralympiques de 2024 le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou.

Encore deux oraux à passer

" J'ai la conviction que pour répondre au plus grand enjeu qui se pose dans le monde - le climat - les Jeux sont le moteur. Paris veut être l'accélérateur dès aujourd'hui et bien au-delà de 2024, car notre vision pour 2024 est optimiste, inclusive, joyeuse, mais aussi lucide et déterminée ", déclarait pour sa part Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Que retenir de ce premier test ? La candidature de Paris a-t-elle marqué les esprits face à celle de ses concurrents que sont Los Angeles et Budapest, Rome et Hambourg ayant renoncé en cours de route ?

Los Angeles et Budapest ont-ils été distancés par Paris ? Rien ne permet de l'indiquer. Dans les rangs de la délégation parisienne, qui a assisté à la présentation de ses concurrentes - et réciproquement - on assure que tout le monde est placé sur la même ligne.

Selon Denis Masseglia, les points forts de la candidature parisienne se résument en deux mots "compacité et efficacité. " Il n'y a pas de surprises [- comprenons incertitudes] - puisque l'on a tout construit sauf le centre aquatique et le village olympique. A dix kilomètres du village, les athlètes auront accès à 85% des sites de compétition. De ce point de vue, le projet est bon ". Comte tenu des difficultés d'accès aux sites lors des Jeux de Rio en 2016, c'est effectivement un point que le CIO devrait retenir.

" Aujourd'hui, on a le sentiment que l'on vraiment donné quelque chose. Tout le monde s'est livré avec beaucoup de forces. On est sur la bonne voie, avec peut-être un plus d'avance que les autres ", a déclaré Bernard Lapasset qui reste néanmoins prudent. " Nous sommes en contact régulier avec les membres du CIO pour connaître leurs attentes et être fin prêt avant la prochaine échéance ", a-t-il poursuivi. En 2005, la candidature de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2012 partait favorite avant de se faire doubler par celle de Londres, Paris ayant, selon certains, relâché ses efforts de persuasion.

Prochain rendez-vous en juillet

Selon nos informations, un autre élément a séduit l'auditoire de la délégation française. Si Paris veut les Jeux, ce n'est pas seulement pour organiser une belle fête. C'est aussi, conformément à l'agenda 2020 du CIO qui insiste sur ce point, pour que les Jeux olympiques laissent une trace durable sur le plan social et dans le domaine du développement durable. La transformation du village olympique en logements, la promesse de Paris de faire de cette manifestation un événement qui respecte l'environnement, ont été des arguments appréciés.

Après ce premier oral, le comité de candidature aura encore deux tests à passer. Le prochain rendez-vous aura lieu à Lausanne, du 11 au 13 juillet 2017, au cours d'une séance de questions-réponses à huis clos devant le CIO. Viendra ensuite le congrès final à Lima en septembre 2017.