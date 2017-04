Parlementaires FN : les juges veulent lever l'immunité de Marine Le Pen

Vers une nouvelle levée d'immunité parlementaire pour Marine Le Pen ? Les juges français chargés de l'enquête sur les assistants parlementaire du Front national ont en tout cas demandé la levée de l'immunité de la dirigeante du parti, rapporte vendredi l'agence Reuters, confirmant des informations d'Europe 1 et France Inter.

Les juges ont signé une demande de mainlevée le 29 mars pour la présidente et candidate du FN à l'élection présidentielle et le 30 mars pour Marie-Christine Boutonnet, a précisé cette source à Reuters. Elle ajoute que ces demandes ont été transmises au parquet et à la Chancellerie, qui doit les transmettre au Parlement européen,.

Marine Le Pen et Marie-Christine Boutonnet sont soupçonnées d'avoir fait salarier par le Parlement européen des assistants qui travaillaient en réalité pour le FN.

Peu de chance d'aboutir avec l'élection présidentielle

La demande de levée d'immunité parlementaire est la réponse des juges à leur refus de se rendre à leur convocation en vue d'une mise en examen, précise-t-on de source judiciaire.

Interrogée vendredi sur franceinfo, la présidente du FN s'est bornée à dire qu'il s'agissait d'une procédure normale. "C'est un débat que nous aurons devant la commission juridique du Parlement européen", a-t-elle ajouté.

Il y a peu de chance que cette procédure aboutisse avant l'élection. "C'est au Parlement (européen) de se prononcer mais en règle générale, c'est un processus assez long", souligne-t-on de source judiciaire.

Déjà un précédent pour Marine Le Pen

Si la procédure était menée à terme, ce ne serait pas la première fois que la dirigeante du Front national verrait son immunité parlementaire levée. Les députés européens se sont prononcés mi-mars pour la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, demandée par la justice française pour "diffusion d'images violentes".

La candidate à l'élection présidentielle fait l'objet d'une enquête ouverte en France pour l'envoi, en décembre 2015, de tweets contenant des photos d'exécutions menées par Daech (acronyme arabe de l'autoproclamé État islamique), dont celle du journaliste américain James Foley. Après une journée de polémique, la dirigeante du FN avait finalement retiré de son tweet la photo.

(avec Reuters)