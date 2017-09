Philippe veut attaquer le chômage "sous tous les angles"

Le gouvernement entend passer la seconde. Les ordonnances de la réforme du Code du travail ne sont qu'un "début" et ouvrent la voie à "une action globale" pour combattre le chômage "sous tous ses angles", déclare dans Le Journal du Dimanche Edouard Philippe, qui concède que "les résultats de cette politique ne seront pas immédiats". Le gouvernement a présenté jeudi 36 mesures réparties dans cinq ordonnances pour lutter contre le chômage de masse, un dispositif fraîchement accueilli par les syndicats a priori les mieux disposés, comme la CFDT.

"Notre réforme est indispensable, mais ce n'est pas un remède miracle : c'est l'un des instruments qui doivent contribuer à faire reculer le chômage. C'est un processus global. Nous n'en sommes qu'au début", plaide le Premier ministre dans un entretien au JDD. Le gouvernement est déterminé à ouvrir d'autres chantiers sociaux, quelles que soient les oscillations des courbes de sondage et l'hostilité syndicale, souligne-t-il. "Il est hors de question de renoncer à réformer par crainte de froisser tel ou tel. Nous allons dialoguer avec les partenaires sociaux, avec le même respect et la même écoute que nous l'avons fait tout l'été, et nous allons avancer", dit-il.

"Nous n'avançons pas masqués"

"Ceux qui pensent qu'on peut faire reculer le chômage en mettant en oeuvre simplement une politique, sur un front unique, se trompent. Il faut une action globale. Attaquer le chômage sous tous les angles", poursuit Edouard Philippe. Le chef du gouvernement cite notamment le coût du travail, la nécessité d'une politique d'investissement, la refonte de la formation professionnelle. "Vous pouvez avoir mille raisons d'embaucher, vous ne le ferez que si vous trouvez la personne qui sait accomplir les tâches dont vous avez besoin", explique-t-il, en confirmant la présentation prochaine de mesures pour "une transformation profonde de la formation et de l'apprentissage qui prendra forme au printemps prochain."

"Là aussi, le calendrier et les objectifs ont été annoncés. Nous n'avançons pas masqués", insiste Edouard Philippe. Avant d'ajouter : "Soyons clairs : les résultats de cette politique ne seront pas immédiats - c'est bien pourquoi il faut se dépêcher de la mettre en oeuvre".

(avec Reuters)