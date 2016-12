Pollution : pas de circulation alternée dimanche et lundi à Paris

La circulation alternée ne sera pas reconduite ni dimanche ni lundi à Paris, a annoncé samedi le préfet de police, le pic de pollution aux particules fines observé depuis jeudi ne devant pas se poursuivre, selon Airparif. A partir de samedi minuit, la circulation alternée sera levée. "Cette suppression de la circulation alternée s'appliquera donc dimanche 18 et lundi 19 décembre et sera maintenue les jours suivants, si la situation météorologique reste favorable", a indiqué dans un communiqué le préfet de police.

"Il en sera de même pour toutes les mesures contraignantes, notamment celles relatives à la réduction de la vitesse et au contournement du secteur concerné pour les poids lourds", a-t-il ajouté. Une réunion est prévue lundi "pour apprécier l'évolution de la situation". Selon l'organisme de surveillance de la qualité de l'air, Airparif, au vu de "l'évolution des conditions météorologiques", la qualité de l'air devrait s'améliorer samedi et dimanche. Le "seuil d'information" du public (soit plus de 50 microgrammes de particules par mètre cube d'air) ne devrait pas être dépassé dimanche.

La capitale a connu début décembre un pic de pollution hivernal inédit depuis dix ans par sa longueur et son intensité. La ville a bénéficié de quelques jours de répit avant le retour jeudi d'un nouvel épisode de pollution aux particules fines émises par le trafic et certains systèmes de chauffage (cheminées ouvertes). A une semaine de Noël et en plein week-end de départs en vacances, la mairie de Paris a demandé aux forces de police de faire preuve "d'indulgence" face aux infractions à la circulation alternée.

Depuis le début du mois, il s'agit de la cinquième journée d'application de la mesure à Paris et dans 22 communes de la petite couronne. Les transports en commun y sont gratuits.

(avec AFP)