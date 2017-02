Pour Bayrou, Fillon doit renoncer à se présenter à l'élection présidentielle

François Fillon doit renoncer à se présenter à l'élection présidentielle après les révélations sur des soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié sa femme, a déclaré dimanche François Bayrou au micro de l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. "Les Français pensent, et je pense comme eux, qu'il n'a pas d'autre solution que celle-là pour retrouver un débat qui soit à la hauteur", a insisté le président du Modem.

Au-delà des "arguments de droit", sur lesquels la justice devra se prononcer, "il y a une chose que tous les Français savent : il y a eu atteinte à la décence", a-t-il dit. "On ne peut pas se présenter avec un programme qui demande des sacrifices à tout le monde, notamment à ceux en bas de la pyramide (...), et on réserve les privilèges à ceux qui au contraire sont dans des situations protégées et de pouvoir", a encore déclaré François Bayrou. Pour lui, cela rend "impossible une candidature, une campagne et, de cela la droite, Les Républicains (LR) vont devoir tenir compte et trouver une réponse".

Bayrou soutiendrait la candidature de Juppé comme remplaçant

Le maire de Pau, qui n'a toujours pas annoncé sa décision sur une nouvelle candidature éventuelle à la présidentielle, a déclaré qu'il soutiendrait Alain Juppé, qu'il appuyait déjà lors de la primaire de la droite, si Les Républicains le désignaient pour remplacer François Fillon. "Si cette décision était prise, je soutiendrais Alain Juppé." Le maire de Bordeaux, battu au second tour de la primaire de droite par Fillon, a de son côté déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas prendre la place du candidat désigné les sympathisants de droite.

François Fillon reste toutefois en mauvaise posture, avec une opinion qui tend à se retourner contre lui après les révélations sur les présumés emplois fictifs de Pénélope Fillon. Selon un sondage BVA pour orange publié samedi, le candidat des républicains serait éliminé dès le premier tour de la présidentielle avec 20% des voix, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifieraient alors pour le second tour.

(avec Reuters)