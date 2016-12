Pourquoi la mobilité des salariés intéresse-t-elle si peu les entreprises ?

La mobilité des salariés n'intéresse pas beaucoup les entreprises. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière étude du Forum Vies Mobiles, think tank de la mobilité soutenu par la SNCF. D'après cette enquête réalisée par l'Institut d'Administration des Entreprises, une entreprise sur deux admettrait ne pas intégrer les risques de burn-out ou de problèmes familiaux liés aux déplacements répétés ou de longue durée de leurs employés dans leur politique de gestion des déplacements.

Pourtant, le temps passé à se déplacer pour travailler n'est pas négligeable, d'après cette étude. Dans le détail, les déplacements liés au travail sont ceux qui prennent le plus de temps au quotidien: avec une moyenne nationale de 50 minutes, et de 1h08 en Ile-de-France. Près de la moitié des personnes passant plus de 35 minutes sur le trajet de leur travail estimerait ainsi qu'il est "très important" de réduire le temps de transport.

Au-delà de ce constat général, l'étude évoque des situations particulières non identifiées par les entreprises. Une personne sur deux serait ainsi susceptible de connaître une situation de "grande mobilité" au cours de sa carrière, c'est-à-dire, passer au moins deux heures par jour pour se déplacer ou 60 nuits par an hors du domicile principal. Des situations qui peuvent entraîner des risques tels qu'un burn-out pour le salarié ou des problèmes familiaux, mais pour l'heure non pris en compte par la moitié des entreprises sondées.

Si les responsables des ressources humaines n'avaient pas encore pris en compte de tels risques, ils ne se montrent cependant pas réfractaires à y remédier. Ainsi, 70% des entreprises déclarant ne pas encore se préoccuper de tels problèmes se disent prêtes à intégrer ces éléments dans leur gestion des déplacements. Et 63% se disent prêtes à mettre en place des check-up réguliers afin de repérer les difficultés rencontrées par les salariés.

Quel impact environnemental ?

Par ailleurs, le forum rappelle que les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels représentent, selon l'Ademe, 50% des émissions de CO2 des entreprises. De plus, le travail serait le premier motif de déplacement (21% des déplacements totaux, suivis par les achats). Or 72% de ces déplacements sont effectués au moyen d'une voiture occupée individuellement.

Cela dit, seules 24% des entreprises disent avoir mis en place un plan de déplacement d'entreprise (PDE) pour leurs salariés. Ce dispositif, défini par la loi sur la transition énergétique, vise à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles. Cela passe par des offres d'auto-partage et de covoiturage, mais aussi par le fait d'encourager à utiliser les transports en commun, le vélo, ou encore par l'aménagement des horaires de travail.

Mais lorsqu'elles mettent en place une politique de gestion des déplacements des salariés, les entreprises attendent avant tout des retombées économiques, bien avant l'amélioration de leur situation environnementale, précise l'étude. Ainsi pour la majorité des entreprises (78%), c'est l'amélioration de la productivité des salariés qui prime sur la réduction de l'impact carbone.

Des solutions

Pourtant, on ne peut pas dire que les solutions manquent. D'ailleurs, 53% des entreprises estiment que le télétravail constitue un outil intéressant pour limiter les déplacements domicile-travail, devant l'amélioration de l'offre de transports (47%). Ce serait même la solution à mettre en oeuvre en priorité pour 34% des sociétés sondées.

Notons à cet égard que la Mairie de Paris a récemment mis en place une politique en faveur du télétravail pour ses agents. Avec l'objectif d'inciter 1.500 agents de la ville à s'y mettre à l'horizon 2020. D'ailleurs, selon une récente étude du cabinet Randstad, spécialisé dans les ressources humaines, deux salariés sur trois seraient favorables au télétravail. Une appétence peu suffisamment encouragée pour les entreprises, qui peut s'expliquer par la "crainte" des employeurs de perdre le "contrôle sur l'activité" de leurs salariés, mais également par les contraintes technologiques et juridiques que cela suppose (amplitude horaire, droit à la déconnexion, etc.)

L'étude précise ainsi que les outils numériques, notamment lorsqu'ils sont associés à la pratique du télétravail arrivent en tête des solutions pour gérer les déplacements des salariés dans le futur, devant, par exemple, le développement d'offres de transports plus performantes. Mais d'après les auteurs de l'enquête, ces solutions technologiques rencontrent de nombreuses limites à leur déploiement et ne pourront pas se généraliser à moyen terme, permettant une substitution, voire une diminution radicale des déplacements des salariés.

Il reste donc encore du chemin pour replacer la mobilité au cœur du débat national, comme c'est le souhait de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), le GART, Régions de France, Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE) et de l'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP),qui ont, pour cela, lancé les états généraux de la mobilité durable. Avec des débats organisés dans plusieurs villes jusqu'à la fin de l'année. les prochains auront lieu à Bordeaux le 12 décembre et à Strasbourg le 22, avant une présentation nationale programmée pour mars 2017 à Paris.