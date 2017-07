Près de 87.000 bacheliers dans l'incertitude

Vendredi, la plateforme d'admission post-bac (APB), qui permet aux lycéens d'exprimer leurs voeux d'études supérieures, a accordé les affectations de 30.000 bacheliers pour la rentrée prochaine, selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ils sont encore plusieurs milliers à attendre une réponse, informatique ou autre. Selon le ministère, 86.969 jeunes diplômés restent sur liste d'attente, contre 117.000 précédémment. Dans le lot, 9.726 avaient pourtant placé en premier voeu une filière non sélective, pas en tension et dans leur académie. Logiquement, ce voeu aurait dû leur garantir une place...

Le nombre de formations universitaires obligées d'afficher une liste d'attente faute de places a reculé à 92, a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur. On en décomptait 115 fin juin, à l'issue de la deuxième vague de réponses, un nombre record signe de l'engorgement d'"un système à bout de souffle", selon Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. La situation est proprement "inacceptable", selon Lilâ Lebas, la présidente de l'Unef. "Le nombre de jeunes augmente chaque année, mais pas les places à l'université : au bout d'un moment, ça coince forcément !" s'agace cette syndicaliste, en faisant référence au mini-baby boom de l'année 2000, qui avait vu les naissances grimper de 30.000 unités.

Une procédure complémentaire

Les jeunes ont jusqu'au 19 juillet 14H00 pour répondre à la proposition qui leur est faite sur la plateforme APB. Pour ceux qui sont encore sur liste d'attente, il doivent se tourner vers la procédure complémentaire, ouverte depuis fin juin et toujours sur la plateforme APB. Sur celle-ci sont proposées des places vacantes tout au long de l'été et jusqu'au 25 septembre. Les jeunes doivent donc consulter très régulièrement APB et postuler sans attendre dès qu'une proposition les intéresse.