Présidentielle 2017 : cinq candidats pour un premier débat (inédit)

Après la première primaire de la droite, le premier renoncement d'un président élu, nouvelle première dans l'histoire de la Cinquième, ce soir, sur TF1. Cinq des onze candidats à l'élection présidentielle se retrouvent, à tout juste cinq semaines du scrutin, dans l'arène télévisuelle, jusque là réservée au débat d'entre-deux tours. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s'affrontent, donc, en l'absence des six autres candidats ayant recueilli les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Au grand dam de Nicolas Dupont-Aignan notamment, dont le coup d'éclat au 20 heures de TF1 samedi n'est pas passé inaperçu. Comme l'explique notre journaliste Jean-Christophe Chanut, la chaîne profite d'une loi entrée en vigueur en décembre 2016, qui n'oblige plus les médias au principe d'égalité mais seulement au principe d'équité entre la publication au Journal Officiel de la liste des candidats au jour du lancement de la campagne officielle (deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin, soit le 10 avril).

Les cinq candidats présent auront le droit à une minute trente de présentation puis à une minute trente pour répondre à chaque question avant un débat libre. Il sera dans un premier temps question des sujets sociétés, puis de l'économie et enfin de l'international, au court d'échanges qui devraient durer plus de 2 heures 30.

23h15 : sujet suivant, ça va vite, très vite : le modèle social.

23 heures : question complémentaire, "comment augmenter le pouvoir d'achat ?"

Benoît Hamon remet le couvert sur le revenu universel, son principal argument de campagne (il est le seul à le proposer). Un revenu qui "s'adresse d'abord aux femmes, à qui il faut permettre de concilier vie professionelle et vie personnelle". Un chiffre : "35 milliards d'euros (le coût estimé du projet par les équipes du candidat, ndlr) injectés dans l'économie", conclut le candidat du PS.

"Nous avons des contraintes", rétorque François Fillon. "Il faut d'abord augmenter des investissements et baisser les charges (ou les cotisations sociales, c'est selon). Le candidat propose aussi d'établir l'universalité des allocations familiales.

Ma priorité, c'est de relancer l'investissement. Il ne faut plus que l'économie passe massivement sous contrôle d'investisseurs étrangers. pic.twitter.com/DVA6YFhMlh — François Fillon (@FrancoisFillon) 20 mars 2017

Votre ambition M. Fillon c'est de choisir la pauvreté comme un moyen de créer de l'emploi #LeGrandDebat pic.twitter.com/v9LgYdpzLm — Benoît Hamon (@benoithamon) 20 mars 2017

Emmanuel Macron : "Il faut d'abord des entreprises qui embauchent, et pour cela baisser les charges (ou les cotisations sociales, c'est selon bis). (...) Je veux aussi transformer le financement de l'assurance-chômage." Soixante milliards d'économies qui permettront de faire des investissement et notamment supprimer la taxe d'habitation, un impôt injuste.

Au tour de Mélenchon, qui considère qu'actuellement, "l'impôt est injuste" et qu'il "faut l'étaler sur 14 tranches (contre cinq actuellement). Toute personne touchant moins de 4.000 euros paiera alors moins d'impôts que sous le système actuel."

Le Pen rappelle les hausses d'impôts pour les contriuables et les entreprises sous Hollande, et son prédécesseur Nicolas Sarkozy avant d'égréner ses propositions : hausse de l'allocation adulte handicapée, hausse du minimum vieillesse, prime de pouvoir d'achat et baisser le prix des mutuels.

22h45 : après une courte pause "temps de cerveau disponible", retour plateau pour la question du chômage.

Pour le seul candidat à souhaiter ouvertement la fin des 35 heures :

"Je souhaite donner la liberté de négocier le temps de travail au sein même de l'entreprise." @FrancoisFillon #LeGrandDébat #FillonPrésident — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 20 mars 2017

"Plus il y a d'heures travaillées, plus il y a de production de richesses, plus il y a de pouvoir d'achat." @FrancoisFillon #FillonPrésident — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) 20 mars 2017

Pour réduire le chômage, il faut "négocier et renvoyer à l'accord d'entreprise et à l'accord de branche pour décider ce qui est mieux pour l'entreprise. La loi doit fixer un cadre", affirme Emmanuel Macron. "Il faut de la souplesse et de la liberté" pour créer des emplois, martèle l'ancien ministre de l'Economie, qui prévoit également de baisser les cotisations patronales et l'impôt sur les sociétés à 25%.

Benoît Hamon appelle à prendre la mesure du numérique ("qui est une bonne nouvelle") et se rendre compte qu'il y aura moins de travail pour les êtres humains. Pour le candidat du PS, le revenu universel qu'il propose permettra d'augmenter de 200 euros le Smic net sans toucher au smic brut. "Je serai le candidat de la feuille de paie", assure-t-il, reprenant le slogan de campagne d'Arnaud Montebourg lors de la primaire de la gauche.

Répondant à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon dit être "contre un code du travail par entreprise pas plus qu'un code de la route par rue". Le candidat de la France insoumise veut créer 300 000 emplois en mer, 300 000 dans l'agriculture paysanne, 800 000 dans la transition énergétique.

Le Pen, dernière à intervenir, prône la mise en place d'un patriotisme économique, assorti d'une taxe aux frontières de 35% pour les produits issus d'usines délocalisées.

22h25 : on passe au nucléaire, à l'énergie et donc à la pollution. Tout risque de s'enchaîner un peu plus vite. "On a pris du retard", alerte Anne-Claire Coudray.

Inaugurant la séquence, Hamon rappelle qu'il souhaite investir dans les énergies renouvelables et sortir du nucléaire en 2035, alors que François Fillon juge que le nucléaire n'est pas une technologie du passé. Pour lutter contre la pollution, Marine Le Pen voudrait mettre l'accent sur les circuits courts dans l'alimentation. "Faire venir des produits de loin" n'a pas de sens, selon elle. Jean-Luc Mélenchon est le seul à vouloir sortir du nucléaire et passer au 100% renouvelable le plus rapidement possible :

22h20 : "Certains d'entre vous sont concernés par des affaires, que ferez-vous pour moraliser la vie publique ?", constatent puis demandent les deux modérateurs.

Les "attaques persos" commencent, comme on dit. Mélenchon fustige les corrompus et les corrupteurs (et nomme directement Fillon et Le Pen) quand la candidate du FN pointe du doigt les pantouflards : "C'est encore pour moi j'imagine !", réagit Macron. Les candidats proposent pèle-mêle de rendre transparente la rémunération des élus, l'interdiction d'employer des membres de sa famille et davantage de sanctions pour les hommes et les femmes politiques condamnés.

22h05 : les deux jounalistes de TF1 interpellent les candidats sur le discrédit croissant dont souffre la classe politique, alors que François Fillon a été mis en examen, que le FN est également empêtré dans les affaires et que l'abstention pourrait atteindre plus de 30%.

Jean-Luc Mélenchon, premier à réagir, détaille son projet de sixième république, qui posséderait plusieurs mécanismes pour remédier au problème, notamment l'assemblée constituante et le référendum révocatoire pour les élus.

Egalement partisan d'un changement de république , Benoît Hamon veut introduire un "49.3 citoyen". Il souligne également le fait qu'aucun don de sa campagne n'est issu de grands groupes. Macron, qui le prend visiblement pour lui, réagit et ironise sur le pseudo-renouvellement de la vie politique que souhaitent ses concurrents. Une nouvelle fois, il rappelle la création de son mouvement "neuf", qui ne dispose d'aucun élu. "C'est un problème", concède-t-il.

Marine Le Pen (tout comme François Fillon juste après elle), dit n'avoir "rien contre la Cinquième". De son côté, l'eurodéputée prévoit de baisser le nombre de députés et de sénateurs et de supprimer les intercommunalités, si elle accède à l'Elysée.

Pour le moment, le candidat de la droite et du centre François Fillon est plutôt effacé, dans les périodes de débat.

21h55 : nouveau thème, qui promet une nouvelle fois d'être clivant : la laïcité. A noter que pour l'heure, le débat n'est pas vraiment un débat, chaque candidat se contentant d'énoncer ses propositions avec, au passage, quelques piques aux concurrents.

Voilà que ça s'anime (ils nous font mentir !) : Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron sur la question du Burkini, qu'il aurait soutenu. Le candidat du mouvement En Marche ! rétorque, un brin énervé. Lui est attaché à la laïcité stricte, assure-t-il, celle de la loi de 1905.

21h45 : troisième sujet, l'immigration.

Emmanuel Macron débute par affirmer que la France doit "prendre sa part", non sans rappeler la fameuse phrase de Michel Rocard, car "elle est très loin d'en avoir accueilli suffisamment". Il faut être "rigoureux, coordonné, mais en même temps en accord avec nos principes", résume-t-il.

Le candidat de la droite et du centre déplore le soutien d'Emmanuel Macron à la politique d'Angela Merkel. Lui souhaite "réguler les flux" et rendre l'entrée sur le territoire le plus difficile possible. "Pour ce faire, il faut des quotas", assure François Fillon, et une "maîtrise de la souveraineté nationale".

Benoît Hamon rappelle que "nous n'accueillerons pas sans limite mais ce n'est déjà pas le cas. La proportion d'étrangers est stable depuis les années 1930".

Mélenchon ironise : "Vous pouvez inventer des quotas, mais si quelqu'un passe à travers, vous le jetez à la mer. Les gens ne migrent pas par plaisir." Même ici, en Europe, "un million de Grecs sont partis". "Si nous étions dans ces mêmes conditions nous partirions aussi." "D'abord il faut arrêter les guerres et les traités commerciaux qui dévastent les pays concernés. Et prendre en charge les conséquences du changement climatique." Solution à la source des migrations donc, pour le candidat de la France insoumise.

Marine Le Pen : "Je veux arrêter l'immigration. Il faut avoir des frontières nationales et mettre en place des pratiques dissuasives." Suppression de l'aide médicale d'Etat et des aides au logement, sont les solutions apportées.

21h25 : insécurité et sécurité, désormais.

Marine Le Pen débute : fin des peines de substitution, de l'automaticité des remises de peine et davantage de considération pour la Police "exposée à de véritables guet-apens", assure-t-elle. La représentante du Front national en profite pour rappeler les 12.500 suppressions de postes dans la police nationale sous Nicolas Sarkozy.

Benoît Hamon sort ses principaux arguments de campagne concernant la sécurité et les relations entre les forces de l'ordre et la population : le rétablissement de la police de proximité, une prime aux policiers en zones urbaines prioritaires et l'expérimentation des récépissés pour les contrôles au faciès.

"Le mal-être des policiers est à son comble, mais en même temps une partie de la population a peur de la police", affirme Jean-Luc Mélenchon, qui pointe également la délinquance "en col blanc" et les 85 milliards d'euros qui échappent au fisc chaque année.

Concernant l'insécurité, "il faut raison garder. Il n'y a pas que cela", tempère Emmanuel Macron. Contre l'engorgement des tribunaux, il propose aux policiers de verbaliser davantage sur place. En parallèle, il insiste sur le fait d'appliquer réellement les peines.

Les statistiques démentent les propos de Mme Le Pen : la courbe de la délinquance est stable depuis 10 ans #LeGrandDébat — Macron 2017 (@TeamMacron2017) 20 mars 2017

Anne-Claire Coudray lance François Fillon sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, proposition émise par le candidat de la droite et du centre. Fillon commence par estimer que la police de proximité ne pourra "rien" contre les cocktails molotov, avant de réaffirmer sa volonté d'abaisser la majorité pénale. Marine Le Pen, elle, pointe que l'idée avait déjà été émise par la droite en 2006. La candidat frontiste précise qu'elle retirera les aides sociales aux parents de délinquants mineurs. Pour Macron, Mélenchon et Hamon c'est une mauvaise idée.

21h15 : premier thème de société abordé : l'éducation.

Sur ce premier sujet, Emmanuel Macron, qui souhaite augmenter le salaire des professeurs travaillant en ZEP, et François Fillon se rejoignent sur la nécessité de renforcer les fondamentaux des jeunes élèves avant l'entrée en 6e et de mettre l'accent sur l'apprentissage.

Que nenni ! rétorque Jean-Luc Mélenchon, qui pointe le fait que les jeunes ne sachant ni lire, ni compter à l'entrée au collège ne sont pas monnaie courante, et que l'apprentissage n'est pas la solution. L'école, qu'il souhaite entièrement gratuite, jusqu'à la cantine, doit permettre de s'élever et d'être "le marche-pied de l'égalité".

Laïcité, davantage de cours de français, fin du collège unique, Marine Le Pen est dans ses thèmes de prédilection. Citoyenneté, aussi : "S'il n'y a pas de paix et de calme à l'école il n'y a pas de transmission des savoir."

Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon insiste sur la mixité sociale et sur la limitation du nombre d'élèves à 25 élèves par classe en CP, CE1, CE2. "Il faudra pour cela recruter 20.000 enseignants supplémentaires." Comme un écho au 60.000 postes promis par François Hollande en 2012.

21h05 : présentations faites par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, chaque candidat se présente pendant une minute trente, à tout de rôle, et répond à la question suivante : "Quel président serez-vous ?"

Premier candidat à prendre la parole, François Fillon commence par regretter l'absence des six autres candidats, règle "qui ne m'aurait pas permis de remporter la primaire". Jean-Luc Mélenchon se présente comme celui qui sera "le dernier président de la cinquième République", alors que le changement de République est au cœur de son programme, "un président écologique" et un "président social". De son côté, Emmanuel Macron dit vouloir introduire de "nouveaux visages" et de "nouvelles pratiques" dans le paysage politique, insistant sur son parcours et sur le caractère inédit de son mouvement En Marche !. "Je ne serai pas la vice-chancelière de Madame Merkel (...) ni la VRP de tel ou tel intérêt", affirme pour sa part Marine Le Pen. Hamon, lui, souhaite offrir un futur "désirable aux Français".

A noter que seuls Hamon et Mélenchon n'ont pas regretté l'absence des six autres candidats sur le plateau.