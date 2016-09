Présidentielle 2017 : exclu de la primaire, Hervé Mariton ne donnera pas de consigne de vote

Et ils ne furent plus que sept! Après vérification de la validité des parrainages par la Haute autorité de la primaire, ce 21 septembre, le huitième candidat, Hervé Mariton, député "Les Républicains" de la Drôme, maire de Crest et ancien ministre, ne pourra finalement pas participer à la primaire de la droite. Et ce faute de validité d'un certain nombre de parrainages.

Contacté par La Tribune, le quartier général du candidat explique: "nous avions tous les parrainages nécessaires ceux de 250 élus dont 20 parlementaires ainsi que 2.800 militants alors qu'il en fallait 2.500. Mais des erreurs ont été commises".

De fait, une cinquantaine de militants ont accordé leur parrainage... à deux candidats, ce qui était interdit. De même, une petite centaine ont oublié de signer le bulletin de parrainage. Et il y avait trop de militants parrains inscrits dans les fédérations de la Drôme et de Paris, or les statuts de la primaire prévoyaient que les parrainage devaient provenir d'au moins trente départements, sans que plus d'un dixième des signataires soient issus d'un même département.

Au "QG" d'Hervé Mariton, on en veut un peu au parti "Les Républicains" qui n'aurait pas (volontairement?) suffisamment communiqué sur les règles à respecter...

Pas de désistement en faveur d'un autre candidat

Hervé Mariton va-t-il tenter de s'accrocher en faisant appel de la décision? Il a jusqu'au jeudi 22 septembre 18 heures pour le faire? Selon nos informations, ce ne serait pas le cas, malgré la déception d'Hervé Mariton. En revanche, le candidat débouté ne devrait pas "à ce stade" appeler ses supporters à soutenir tel ou tel candidat. Le député de la Drôme attend de voir ce que donneront les débats officiels entre les sept postulants qui restent en lice. La campagne officielle commence d'ailleurs ce jour. Il manquera donc dans cette compétition la voix d'Hervé Mariton, libéral sur les questions économiques - il est le grand partisan d'une flat tax- et conservateur sur les sujets sociétaux. Il est partisan d'un "droit du sang tempéré" et opposé au "mariage pour tous".

Il ne reste donc plus que Nicolas Sarkozy, François Fillon, Nathalie Kosciusko Morizet, Alain Juppé, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, tous membre du parti "Les Républicains" et Jean-Frédéric Poisson, Parti chrétien démocrate. Les candidats seront soumis à un plafond de dépenses de 1,5 million d'euros. A noter que pour le vainqueur qui sera connu le 27 novembre, les montants dépensés pendant la primaire s'imputeront sur ses compte officiels de la "vraie" campagne.

Les adresses et détails des bureaux de vote seront disponibles sur le site de la primaire dès le 30 septembre.