Présidentielle 2017 : le socialiste Bertrand Delanoë choisit Emmanuel Macron

L'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë a apporté mercredi son soutien à Emmanuel Macron, candidat du mouvement En Marche ! à l'élection présidentielle, estimant que le programme du candidat socialiste Benoît Hamon était "dangereux".

"Je pense que le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions, socialiste, réformiste, européen, réaliste, c'est Emmanuel Macron", a-t-il dit sur France Inter.

#Le79Inter @BertrandDelanoe : "le vote efficace au 1er tour c'est le vote Macron" — France Inter (@franceinter) 8 mars 2017

Hamon "pas en mesure de "produire du progrès social"

"J'ai de l'amitié pour la personne de Benoît (Hamon), il le sait, je pense que son programme est dangereux parce qu'il ne rassemble pas la gauche et parce qu'il n'est philosophiquement (...) pas en mesure de produire du vrai progrès social."

Lire aussi : Présidentielle 2017 : que vaut la méthode Macron ?

L'ex-édile de 66 ans, qui a quitté en 2014 la mairie de Paris après 13 ans passés à sa tête, ne s'était jusqu'à présent pas exprimé officiellement sur le scrutin présidentiel. "J'aurais préféré soutenir un candidat porté par toute la famille socialiste", a-t-il ajouté. Sa prise de position intervient dans le sillage des déclarations de nombreux ténors du parti, comme Claude Bartolone et Jean-Marie Le Guen, qui ont exprimé leurs réserves quant à la campagne de Benoït Hamon, et de la défection de députés vers le leader d'En Marche !, à l'image de Christian Carresche. A ce rythme, le candidat issu de la primaire de la Belle Alliance populaire n'aura même plus de "famille socialiste" sur laquelle compter.

Lire aussi : Macron relance le vieux débat de la retraite universelle par points

(Avec Reuters)