Présidentielle 2017 : Macron devant Hollande, Le Pen assurée d'être au second tour

Selon l'enquête TNS Sofres-One Point publiée mercredi par le Figaro, l'avenir s'assombrit pour François Hollande, et l'un de ceux qui lui font de l'ombre s'appelle Emmanuel Macron. D'après le sondage réalisé du 2 au 5 septembre, le chef de l'Etat se retrouverait derrière son ex-ministre dans tous les cas de figure, avec seulement 11 à 15% des voix.

Macron, quant à lui, bénéficierait de 15 à 20% des suffrages, en partie grâce aux voix acquises à droite et au centre: "une candidature de Macron fait ainsi perdre huit points à Juppé, cinq points à Sarkozy et quatre points à Bayrou" relève le quotidien. Pour autant, ce total ne doit pas cacher une autre réalité : sur les huit scénarios envisagés par le sondage, aucun n'aboutit à qualifier un candidat de la gauche au second tour.

Vers un duel LR-FN ?

Le Front National, via la candidature de Marine Le Pen, se qualifierait dans tous les cas: 7 cas sur 8 placent même la candidate frontiste en tête des intentions de vote (entre 26 et 28,5% des voix). Du côté des Républicains, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy se qualifieraient pour le second tour dans tous les cas de figure. Seul un scénario, celui où Emmanuel Macron serait absent, donne Alain Juppé (33%) devant Marine Le Pen (29%).

Les résultats de ce sondage, réalisé selon la méthode des quotas, restent à relativiser : 31% des sondés n'ont en effet pas l'intention d'aller voter ou n'ont exprimé aucun choix. Mais si on compare avec les résultats d'un sondage réalisé en octobre 2011, avant la présidentielle de 2012, on constate que les intentions de vote avaient peu changées jusqu'au scrutin : Hollande était annoncé à 35% des suffrages au premier tour - il en a finalement recueilli 28,6%. Nicolas Sarkozy était annoncé à 25% - il fera finalement 27%. Quand à Marine Le Pen, créditée de 16%, elle obtiendra 17,90%.