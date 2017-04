Présidentielle 2017 : Mélenchon jugé le plus convaincant du débat

Jean-Luc Mélenchon a été jugé le candidat à la présidentielle le plus convaincant lors du premier débat télévisé à onze, organisé mardi, avec 25%, devant Emmanuel Macron (21%), puis François Fillon (15%) et Marine le Pen (11%), selon un sondage Elabe pour BFM TV. Le candidat de la France Insoumise confirme ainsi la très bonne dynamique observée ces dernières semaines.

Arrivent ensuite Benoît Hamon (9%), Nicolas Dupont-Aignan et (6%) Philippe Poutou, qui s'est fait remarquer en se lançant dans des tirades contre Marine le Pen et François Fillon sur les affaires judiciaires (5%).

De loin celui qui "comprend le mieux les gens comme vous"

Le candidat de la gauche de la gauche est également celui "qui comprend le mieux les gens comme vous", selon 26% des sondés à l'issue du débat, loin devant Marine Le Pen (14%) et Emmanuel Macron (12%) à égalité avec Philippe Poutou. Il arrive en revanche en deuxième position aux questions "qui a le meilleur projet pour la France?" et "qui a le plus les qualités nécessaires pour être président?", à chaque fois derrière l'ancien ministre de l'Economie Emmanuel Macron.

Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1.024 téléspectateurs âgés de 18 ans et plus, ayant regardé le débat entre les onze candidats à l'élection présidentielle, diffusé sur BFM TV et CNEWS. Ils ont été interrogés par internet en fin d'émission.

