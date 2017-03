Présidentielle 2017 : un quart des Français pense que Fillon a raison de se maitenir

François Fillon doit-il se résigner et abandonner la course à la présidence de la République ou continuer à faire preuve de "courage" et de "résistance" ? Pour 75% des Français, le candidat des "Républicains", fragilisé par une enquête sur des emplois potentiellement fictifs de sa famille, a tort de maintenir sa candidature à la présidentielle, selon un sondage Odoxa pour franceinfo publié vendredi.

D'après cette enquête effectuée par internet auprès d'un échantillon de 1.006 personnes, mercredi et jeudi, soit après la mise en examen de François Fillon par les juges notamment pour détournement de fonds publics et complicité et recel d'abus de biens sociaux, 25% des sondés ont un avis contraire sur l'ancien Premier ministre qui n'a cessé, depuis les premières révélations parues fin janvier, de réitérer son intention d'aller au bout.

L'opinion est toutefois nettement moins tranchée dans le camp des sympathisants de droite, une majorité (58%) approuvant la décision du vainqueur de la primaire. Selon ce même sondage, 22% des personnes interrogées déclarent avoir une bonne opinion de François Fillon, 46% le jugent courageux, 23% convaincant, et 10% honnête.

Trafic d'influence, "courage" et "résistance"

À Caen jeudi, face aux sympathisants de droite, François Fillon a déclaré qu'ici "on sait ce que signifient le courage et la résistance", en référence au débarquement sur les plages proches de Normandie mais aussi à ses affaires avec la justice.

"Je me bats face à face, droit dans les yeux, programme contre programme. [...] Je n'ai pas besoin d'attaquer mes adversaires sur des boutons de guêtre, il me suffit de regarder leurs programmes", a-t-il poursuivi.

Une allusion à la nouvelle polémique visant l'ancien Premier ministre, qui s'est fait offrir des vêtements depuis 2012 pour près de 48.500 euros. Le parquet national financier (PNF) a délivré aux juges d'instruction chargés de l'enquête sur la famille Fillon un réquisitoire supplétif contre X pour "trafic d'influence", a appris jeudi Reuters de source judiciaire.

Selon Le Parisien, qui a révélé cette information, cette procédure vise à élargir l'enquête aux costumes sur-mesure offerts à François Fillon, mis en examen mardi notamment pour détournement de fonds publics. Le trafic d'influence ne figurait pas au nombre des chefs de mise en examen retenus dans le cadre de cette enquête portant sur des emplois présumés fictifs occupés par l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle, Penelope, et deux enfants du couple. Pour mémoire, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle a été mis en examen mardi pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives.

Des intentions de vote toujours forte

Malgré cette mise en examen, François Fillon résiste face aux autres candidats avec 20% d'intentions de vote, selon le dernier sondage Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio Classique. Marine Le Pen gagne encore du terrain avec 28%, Emmanuel Macron est stable à 25%, tandis que Benoît Hamon (12%) et Jean-Luc Mélenchon (11%) reculent tous deux d'un point. Au second tour, Marine Le Pen réduit par ailleurs l'écart l'écart face à Macron (59%) et Fillon (55%).

(avec Reuters)