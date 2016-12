Primaire de gauche : mais où était passé Vincent Peillon depuis deux ans ?

Disparu des écrans radars depuis plus de deux ans, exilé en Suisse pour se faire oublier, Vincent Peillon a surgit de nulle part dimanche, en annonçant sa candidature à la primaire de la gauche. L'ancien ministre de l'Education a confirmé au 20 heures de France 2 les rumeurs de la semaine dernière, en s'ajoutant à la liste des huit prétendants du scrutin de la Belle Alliance Populaire, dont la liste définitive sera donnée le 17 décembre par la Haute autorité.

"Je n'avais pas prévu [d'être candidat], parce que je considérais que le président de la République devait porter les couleurs de ce bilan et définir le nouveau projet", s'est justifié Vincent Peillon dimanche. Le renoncement de François Hollande l'aurait poussé à se présenter... Il n'aurait donc planché sur aucun programme en deux ans ?

■ Évincé par Manuel Valls

À l'arrivée de la gauche au pouvoir, Vincent Peillon est le monsieur éducation de l'exécutif. Philosophe, il planche depuis longtemps sur une refonte du système scolaire. Attendu sur les programmes, il commence par la réforme des rythmes scolaires et notamment le retour aux cinq jours de classe. Critiquées par les maires, surtout à droite, la mesure n'est pas très populaire. Ajouté à cela le projet d'enseignement de la laïcité et des sorties hors de ses compétences, comme celle sur la dépénalisation du cannabis, Vincent Peillon devient un cancre pour François Hollande.

Sentant le vent tourner en sa défaveur, il assure ses arrières en annonçant sa candidature aux européennes dès la rentrée 2013, en plein réforme des programmes scolaires et alors que le PS n'a pas encore désigné officiellement ses candidats. Au lendemain de la débâcle des municipales, Manuel Valls entre à Matignon le 31 mars et nomme Benoît Hamon à l'Éducation.

■ Professeur de philosophie et romancier

À Strasbourg, Vincent Peillon n'est pas très actif. Un an après son élection, il participe certes à la quasi totalité des votes (97%), mais ne daigne se présenter qu'une fois sur deux en commission. Le reste de son temps, il le passe en Suisse. Agrégé de philosophie et auteur d'une thèse sur Merleau-Ponty à la Sorbonne, il enseigne en tant que professeur associé à l'Institut de philosophie de l'université de Neuchâtel, dès décembre 2014.

Vincent Peillon en profite aussi pour réaliser un rêve de jeunesse en se lançant dans la rédaction d'un roman. Son thriller, Aurora (éd. Stock), récit d'un conflit géopolitique sous fond de montée de l'extrême droite, est publié en avril dernier. Son éditeur en attend plus de 15.000 tirages, de quoi encourager sa plume à poursuivre ses projets. Le philosophe travaille sur un second roman.

■ L'axe central du PS

En se présentant, Vincent Peillon veut se substituer au candidat naturel, sortir du clivage Montebourg-Valls pour en proposer la synthèse, être le "candidat du rassemblement" avec une "éthique politique". Tout un programme. D'ailleurs, il n'a que très peu de temps pour s'y pencher. La campagne commence dès le 17 décembre et s'il s'est réellement décidé au moment où Hollande a renoncé, la copie risque d'être maigre...

À moins que sa candidature ne soit qu'un leurre. Christiane Taubira n'étant pas décidé à se présenter, certains, ou plutôt certaines, auraient voulu placer un candidat de "l'axe central du PS". De quoi mettre des bâtons dans les roues d'un Manuel Valls, jugé trop "droitier" et d'Arnaud Montebourg et Benoit Hamon, considérés, à l'inverse, comme trop à gauche. Anne Hidalgo et Martine Aubry sont soupçonnées d'être derrière la manœuvre, selon les informations du Canard Enchaîné, mais la maire de Lille a démenti toute implication. La maire de Paris a, pour sa part, annoncé son soutien au candidat ce lundi.