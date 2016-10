Prix Nobel : dans quelles disciplines les Français brillent-ils le plus ?

La fondation Nobel a récompensé à de multiples reprises des Français depuis la mise en place du fameux prix en 1901. Soixante-trois Français ont été récompensés au total sachant que certains lauréats ont partagé leur récompense avec d'autres récipiendaires.

Littérature en tête

La langue de Molière tient le haut du pavé dans le classement des lauréats par discipline. Avec 15 récompensés, la littérature domine le classement suivi de la médecine (13) et de la physique (13).

Le dernier prix Nobel de littérature a été attribué à Patrick Modiano en 2014. D'autres auteurs célèbres comme Anatole France, Jean-Marie G. Le Clézio ou Albert Camus ont également marqué l'histoire de ce prix. De même que Jean-Paul Sartre, qui a refusé la récompense en 1964.

Le prix Nobel d'économie, qui est décerné par la Banque de Suède a un statut particulier puisqu'il a été créé en 1968 et a été décerné pour la première fois en 1969. Il suit néanmoins les mêmes règles que le prix Nobel et est géré par la même fondation. Trois Français ont tout de même obtenu le Nobel d'économie : il s'agit de Gérard Debreu en 1983, Maurice Allais en 1988, et Jean Tirole en 2014.

<a href="#"><img alt="Dashboard 1 " src="%E2%80%99https://public.tableau.com/static/images/pr/prixnobelsfranaispardiscipline/Dashboard1/1_rss.png%20" style="border: none"></a>

Un début de 20ème siècle riche en récompenses

Dans une approche chronologique, il apparaît que le début du 20ème siècle a été particulièrement riche en récompenses pour la France avec 11 lauréats entre 1901 et 1910. En revanche, la décennie 1941-1950 a été très maigre en récompenses. Cela s'explique en grande partie par les années de guerre qui ont été à l'origine de l'annulation de plusieurs prix comme le souligne le site de l'organisation. La fondation Nobel précise également dans dans ses statuts que :

"Si aucun des travaux considérés ne sont jugés d'importance [...] l'argent du prix sera mis en réserve jusqu'à l'année suivante. Si encore une fois, le prix ne peut pas être décerné, la somme devra être ajoutée au fonds restreint de la fondation."

Le Nobel de la paix a par exemple été annulé à 19 reprises au cours du siècle dernier. Au total, plus de 49 prix n'auront pas été remis dans toutes les disciplines sauf l'économie.

Le palmarès pourrait encore évoluer puisque le nom du lauréat du prix Nobel de science économique doit être annoncé lundi prochain. Le prix Nobel de littérature sera quant à lui remis à une date ultérieure comme le veut la tradition.

*Un graphique de notre partenaire Statista.