Procès Cahuzac : trois ans de prison requis contre l'ex-ministre du Budget

"Vous avez porté une atteinte considérable à la France et sacrifié tous les principes." Au moment de terminer son réquisitoire, le procureur Eliane Houlette a eu des mots particulièrement sévères à l'égard de Jérôme Cahuzac. Avant de demander trois ans de prison ferme pour son compte caché à l'étranger, scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande. Le Parquet national financier (PNF) a également demandé que soit prononcée à son encontre une peine d'inéligibilité pendant cinq ans.

"Vous avez flétri l'honneur de ce pays", a déclaré le procureur. "Ce qui n'a jamais été réparé, et ne le sera jamais, c'est l'atteinte portée à ce pays, devenu en quelques jours la risée" du monde, a-t-elle ajouté. "La juste peine à votre égard doit être sévère", a-t-elle poursuivi pour justifier cette peine de prison ferme, non aménageable.

Le PNF a par ailleurs requis la condamnation de Patricia Cahuzac, sa femme avec laquelle il est en instance de divorce, à deux ans de prison ferme. Une peine de deux ans de prison peut, au contraire de celle de trois ans, être aménagée (semi-liberté ou bracelet électronique).

Une fraude familiale

A l'encontre du banquier suisse et de l'intermédiaire, accusés d'avoir "organisé l'opacité" des avoirs, passés de Suisse à Singapour via des sociétés offshore, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende. Contre la banque Reyl, qui a "mis sa technicité au service" de la fraude, il a demandé 1,875 million d'amende et une interdiction d'exercer toute activité bancaire en France pendant cinq ans.

Pendant dix jours, le procès a mis à nu les secrets bancaires d'un couple dans la tourmente, "conscient de l'illégalité" de montages toujours plus sophistiqués. Patricia et Jérôme Cahuzac ont reconnu une fraude "familiale", une plongée dans l'opacité offshore comme une fuite en avant, mais nié avoir construit "un système organisé". En 20 ans, le couple a dissimulé un patrimoine "largement supérieur" à 3,5 millions d'euros, ce qui constituait le solde, en 2013, de leurs comptes respectifs, selon le PNF.

