PSG, FMI... : les mille et un avenirs de Sarkozy

Nicolas Sarkozy n'a pas échappé au syndrome Giscard. À la surprise générale dimanche, l'ancien chef de l'Etat n'a récolté que 20,8% des voix au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Fini ses espoirs de revanche, ceux d'un retour triomphant au palais de l'Elysée. La chance est laissée à ses anciens ministres François Fillon et Alain Juppé.

Dimanche soir, Nicolas Sarkozy a accepté sa défaite sobrement, appelant à soutenir son ancien Premier ministre au second tour avant de se retirer de la scène. Après avoir consacré sa vie à la politique, le candidat aurait confié à un élu : "je vais faire autre chose", relate Le Figaro. Certes, il avait déjà fait le coup en 2012, mais imaginons que cette fois ce soit la bonne, que va-t-il devenir ? La question agite les médias, comme les réseaux sociaux, voici à quoi pourrait ressembler (ou presque) la nouvelle vie de Nicolas Sarkozy.

■ Président du Paris Saint-Germain ?

Désormais écarté de la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy veut privilégier une vie avec "plus de passion privée", selon ses propres mots. Sa passion pour le football, en particulier pour le Paris Saint-Germain n'a échappé à personne. Il n'est pas rare de le voir dans les tribunes du Parc des Princes en compagnie de l'actuel président du club : Nasser Al-Khelaïfi. Convoiterait-il la place du Qatari ?

Il faut dire que lorsqu'il était aux commandes, l'ex-chef de l'Etat avait œuvré pour le rachat du PSG par le Qatar et pour que ce dernier rafle l'organisation du Mondial 2022. Le propulser à la tête de son club préféré ne serait qu'un simple renvoi d'ascenseur de la part de l'Émirat. Quoi qu'il en soit, la rumeur ne date pas d'hier, comme le rappelle LCI, le magazine France Football avait même publié une enquête à ce sujet l'année passée. Pour rappel, en 2013, selon Paris Match, Nicolas Sarkozy aurait confié à son fils Louis : "Si je ne suis pas réélu en 2017, je deviens président du PSG."

■ Un poste au FMI ?

L'avenir du leader des Républicains fait aussi naître des spéculations dans son camp. Indiquant que "l'international, c'est son truc !", un de ses fidèles le voit déjà à la tête d'une institution onusienne, voire carrément du FMI relate Le Parisien. François Fillon, reconnaissant du soutien de l'ex-chef de l'Etat pour le second tour de la primaire, appuierait sa nomination...

Après Dominique Strauss-Khan et Christine Lagarde, difficile de croire que les Etats membres accorderont de nouveau la direction générale de l'institution à un-e Français-e. Si sa passion pour la géopolitique se confirme, pourquoi ne pas l'imaginer professeur de relations internationales à Sciences Po ? Il pourrait enseigner l'histoire de la Libye au XXIe siècle, ou les relations franco-russes et apprendre aux étudiants comment se préparer à consommer de la vodka avec modération lors d'un entretien avec Vladimir Poutine.

■ #TrouveUnJobASarkozy

Ce petit jeu des spéculations a plu aux réseaux sociaux lundi. Parmi les tops tweets se trouvait le hashtag : "Trouve un job à Sarkozy". Streameur de jeux vidéos, vendeur de vélos - une autre de ses passions - ou encore employé dans un fast food - pour servir sa "double ration de frites" en référence à ses déclarations sur les repas de substitution à l'école -, les internautes s'en sont donnés à cœur joie.

#TrouveUnJobASarkozy Double Ration d'frites pour tt l'monde c'st moi qui régale pic.twitter.com/5nly31Gtmf — ️ (@attxrr44) 21 novembre 2016

■ Retraite de président et de parlementaire

En attendant de trouver le job de ses rêves, Nicolas Sarkozy peut profiter d'un peu de repos grâce à sa retraite d'ancien président. Tout comme ses prédécesseurs Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, il touche une indemnité à vie de 6.000 euros par mois. Somme à laquelle on ajoute les avantages en nature, la protection policière et ses indemnités de parlementaire. À 61 ans, l'ex-député des Hauts-de-Seine perçoit environ 1.900 euros par mois au titre de sa retraite.