Puma, nouvel équipementier de l'OM

L'Olympique de Marseille a annoncé dimanche avoir signé un contrat de 5 ans, à compter de la saison 2018-2019 avec l'équipementier allemand Puma, dont le logo va donc remplacer celui d'Adidas sur le maillot du club. « C'est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion (porté par le nouveau propriétaire et la nouvelle direction de l'OM, ndlr) (...) C'est le plus gros contrat commercial de l'histoire du club », se félicite dans un communiqué le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud.

Le montant précis du contrat n'est toutefois pas précisé, mais dans l'édition dominicale du quotidien sportif l'Equipe, la somme de près de 15 millions d'euros par an est avancée. « C'est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion. Ce contrat va nous assurer des recettes annuelles conséquentes, nécessaires à l'atteinte de nos objectifs sportifs », se réjouit l'OM dans son communiqué. L'équipementier du club était Adidas depuis 1974, malgré une parenthèse entre 1994 et 1996 au profit de Reebok et Mizuno.

Capitaliser sur le nouveau projet McCourt

Avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, l'Américain Frank McCourt, en octobre, il était « logique », selon des experts du marketing sportif interrogés récemment par l'AFP, que l'OM souhaite « capitaliser » sur son nouveau projet.

« L'OM intégrera le top 3 des clubs soutenus par Puma aux côtés d'Arsenal FC et du Borussia Dortmund. L'OM et Puma sont fiers de sceller cette nouvelle association et nourrissent des ambitions très fortes pour leur développement commun », poursuit encore le club marseillais dans son communiqué.

« Les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions et des plans pour l'avenir. Nous sommes convaincus que c'est un choix judicieux pour Puma », a de son côté salué le PDG de la marque allemande Bjoern Gulden. Filiale depuis 2007 du groupe français Kering, la marque Puma a été créée en 1948 par Rudolf Dassler, le frère du fondateur d'Adidas, Adolf « Adi » Dassler. Avant d'officialiser ce partenariat, Puma avait vendu la mèche dans les rues de Marseille depuis vendredi en affichant, aux couleurs du club et avec son logo, une série de slogans faisant référence à l'histoire de l'OM, à sa rivalité avec le PSG, ou aux autres stars que la marque équipe.

(Avec AFP)