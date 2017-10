Que pensent les Français de leurs relations au travail ?

Le monde du travail reste difficile pour de nombreux Français. À l'occasion de la Fête des voisins au travail, l'institut Viavoice dévoile ce jeudi un sondage s'intéressant à l'opinion des Français sur les liens sociaux qu'ils entretiennent en entreprise. Il a été réalisé en ligne du 28 au 30 septembre 2017, sur un échantillon de 1.017 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus, dont plus de la moitié (557) sont actifs.

Pour la quatrième année consécutive, l'étude livre un constat partagé, mais qui reste bien plus positif que les précédentes éditions. Les Français seraient tout de même 65% à estimer que les relations humaines dans le travail se sont dégradées ces dernières années. Les sondés âgés entre 50 et 64 ans, considérés comme des "seniors" dans l'entreprise, sont plus des trois quarts (75%) à être de cet avis.

Le pessimisme largement en retrait

Bien qu'ils soient aujourd'hui deux tiers à estimer que les relations au travail se dégradent, le taux d'opinions pessimistes des Français sur les liens sociaux en entreprise s'est amoindri en quelques années. En effet, les résultats de l'étude pour l'année 2014 donnaient pas moins de 82% des sondés qui en avaient une opinion peu optimiste, soit une baisse de 17 points en 3 ans.

Et ce retrait notable serait directement lié avec "l'amélioration des perspectives économiques" selon Viavoice. Dans le même sens, le sondage précise qu'aujourd'hui presque un tiers (29%) des actifs interrogés estiment cette année que ces relations au travail se sont améliorées, alors qu'ils n'étaient que 11% en 2014. De plus, les chiffres de cette année sur le sentiment de pression au travail sont de bon augure, puisque 58% des actifs sondés ne se sentent "pas du tout", ou "plutôt pas" sous pression dans leur espace professionnel.

Améliorer les relations au travail

Et si les Français sont majoritairement pessimistes sur l'amélioration de ces relations, la population active questionnée est très largement satisfaite de leur qualité. Ils sont pas moins de 88% à considérer les relations qu'ils entretiennent avec leurs collègues de bureau comme "bonnes", et même 39% les qualifient de "très bonnes". Seuls 4% des sondés les trouvent "plutôt mauvaises", alors que 8% "ne se prononcent pas".

L'étude s'est aussi intéressée aux attentes des Français quant à l'amélioration de leurs relations au travail. Sur l'ensemble de l'échantillon (actifs et non-actifs), 38% d'entre eux avancent la solidarité comme l'un des points d'amélioration, et 36% préfèrent la confiance. Ils sont un tiers (33%) a réclamer un peu plus de convivialité, et 30% à choisir l'écoutent comme principal manque dans les relations entre collègues au travail. Aussi, 29% espèrent plus des moments de partage, comme les pauses café, les déjeuners ou encore les séminaires.

Pour les actifs, le rapport de force s'est un peu modifié en comparaison avec 2015 selon le sondage. La majorité (52%) pensait alors d'abord à la solidarité, lorsqu'ils ne sont plus que 41% aujourd'hui à la considérer comme essentielle. Les "moments de partage" gagnent 10 points en deux ans, pour finalement représenter un tiers des réponses. Ils sont également 6% plus nombreux à attendre de la convivialité dans les relations humaines au travail. De quoi donner des idées aux dirigeants d'entreprises, afin que leurs salariés soient plus épanouis, voir plus productifs dans leur environnement professionnel.

