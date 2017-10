Réforme des institutions : les Français veulent du changement

Le changement, c'est (pour) maintenant ? D'après un sondage BVA pour Atlantico publié vendredi, les Français seraient favorables à une réforme des institutions. En particulier; à une limitation des mandats dans le temps et à une réduction du nombre de parlementaires.

Les sondés se déclarent à 59% favorables à une réforme "en profondeur", alors que 32% se prononcent pour "une adaptation sans transformation radicale". Seuls 6% souhaitent que les choses restent en l'état.

Emmanuel Macron a lancé cet été le chantier des réformes institutionnelles, dont certaines sont susceptibles de modifier la Constitution, ce qui requiert une majorité des trois cinquièmes du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ou une approbation par référendum.

C'est le cas pour l'interdiction du cumul de trois mandats identiques dans le temps, approuvée par 84% des sondés de BVA.

Le référendum d'initiative citoyenne a la cote

Autre volonté du chef de l'Etat, celle de réduire d'un tiers le nombre d'élus, actuellement au nombre de 577 à l'Assemblée et de 348 au Sénat. Cette baisse du nombre des parlementaires, qui ne nécessite pas de réforme constitutionnelle, est elle aussi bien accueillie puisqu'elle est approuvée à une large majorité de 86%.

Quant à l'hypothèse d'un regroupement des scrutins locaux le même jour en 2021, elle est soutenue par 69% des personnes interrogées.

Par ailleurs, plus de sept Français sur dix (72%) se montrent favorables à une introduction de la proportionnelle aux élections législatives.

Une proportion équivalente (71%) d'interrogés s'expriment en faveur de la création d'un référendum d'initiative citoyenne, une mesure défendue par l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, qui consiste à suspendre une loi pour la soumettre au vote des Français.

Enfin, six sondés sur dix (61%) sont favorables au vote obligatoire aux élections locales et nationales. Et pour ce qui est du droit de vote des étrangers non-communautaires, l'idée est soutenue par une minorité de 45%.

__________

* L'enquête BVA a été réalisée par Internet les 4 et 5 octobre auprès d'un échantillon de 1.175 personnes âgées de 18 ans et plus.

(avec Reuters)