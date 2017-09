Réforme du Code du travail : 30.000 Insoumis dans les rues à Paris

La manifestation organisée à l'appel de La France insoumise (LFI) contre le "coup d'Etat social" d'Emmanuel Macron a réuni cet après-midi à Paris entre 30.000 personnes, selon la police, et 150.000, selon les organisateurs. Dans son discours qui clôturait le défilé, place de la République, Jean-Luc Mélenchon a appelé à la "résistance" contre la réforme du Code du travail qui, dit-il, transformera le contrat de travail en "une sorte de chiffon de papier".

"La bataille n'est pas finie, elle commence", a déclaré le président de La France insoumise. "On en a déjà connu d'autres qui se disaient droit dans leurs bottes et à qui on a fini par les retirer", a-t-il ajouté.

150 000 personnes, aujourd'hui, place de la République contre le coup d'État social. La bataille ne fait que commencer ! pic.twitter.com/rrVu1p24rA — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 23 septembre 2017

"Macron, t'es foutu, les fainéants sont dans la rue"

Emmanuel Macron a été la cible quasi unique de la foule, qui scandait "Résistance", "Dégagez" et "Macron, t'es foutu, les fainéants sont dans la rue". Le mouvement espérait une mobilisation "massive", deux jours après une manifestation en demi-teinte à l'initiative de la CGT et d'autres syndicats, afin de relancer la contestation sociale contre la majorité, avant d'autres journées de grève prévues dans les prochaines semaines dans les transports et les raffineries. Fonctionnaires et retraités doivent aussi défiler.

Les cinq ordonnances réformant le Code du Travail ont été publiées ce matin au Journal officiel, au lendemain de leur signature par Emmanuel Macron. Plusieurs mesures prennent effet immédiatement, comme le droit au télétravail ou la barémisation des indemnités prud'homales.

Le 18 mars dernier, en pleine campagne présidentielle, quelque 130.000 sympathisants de LFI avaient manifesté dans Paris, selon les organisateurs. La préfecture de police n'avait à l'époque pas donné de chiffres.

(Avec agences)