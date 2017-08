Réforme du code du travail : « Il y aura des manifestations » à la rentrée, prévoit de Rugy

Lucide ? Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy (LREM), prévoit des manifestations à la rentrée après l'adoption, début août, de la loi d'habilitation permettant la réforme du code du travail par voie d'ordonnances.

« Il y aura, c'est sûr, des manifestations » à la rentrée, « il vaut mieux en être conscient. D'abord parce que c'est une tradition dans notre pays et puis c'est aussi un droit, une liberté », a-t-il assuré. Le président de l'Assemblée nationale a ajouté, concernant le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, qui soutient la mobilisation :

Du chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui soutient la mobilisation, le président de l'Assemblée a ajouté : « [Il participe] un peu (à) une course avec les syndicats pour organiser la contestation ».

De fait, François de Rugy appelle le gouvernement et la majorité à rester mobilisés :

Il est revenu sur la session parlementaire achevée mercredi soir avec la large adoption du volet organique de la loi de moralisation de la vie publique. Pour lui, l'impression qui va « rester » après cette session « est que l'Assemblée nationale a décidé ».

Il a écarté toute accusation de condescendance ou de manque de respect de la majorité envers l'opposition à l'Assemblée nationale. « L'opposition vous dira toujours qu'elle n'est pas assez entendue, pas assez écoutée, pas assez respectée », a-t-il déclaré. « 2/3 du temps de parole a été utilisé par les oppositions » dans l'hémicycle, s'est-il défendu.

François de Rugy estime qu'il y a « aussi une forme de surenchère » entre « les cinq groupes d'opposition ». Et d'ajouter :

« Même au sein des oppositions de gauche on voit bien qu'il y a un peu une course à l'échalote entre M. Mélenchon et d'autres groupes. Voilà pourquoi on a peut-être ce schéma un peu particulier cette année. »