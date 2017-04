RSA, prix du gaz, billet de 50 euros : ce qui change en avril

Baisse du prix du gaz, revalorisation de prestations sociales, nouveau billet de 50 euros, obligation d'afficher les contrôles sanitaires dans l'alimentaire... Voici les principaux changements du mois d'avril.



Tout d'abord, plusieurs prestations familiales et sociales vont légèrement augmenter au 1er avril, en ligne avec l'inflation. A commencer par le Revenu de solidarité active (RSA), actuellement à 535 euros pour une personne seule, qui passera à 536,78 euros. Le gouvernement a par ailleurs annoncé dernièrement que les décrets seraient pris prochainement pour que le RSA puisse bien être revalorisé en septembre, comme prévu dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté (2013-2017). Il sera alors de 545,48 euros par mois pour une personne seule (+1,62%).



En outre, la prime d'activité, aide aux travailleurs modestes, actuellement d'un montant de base pour une personne seule de 524,68 euros va atteindre 526,25 euros.



De plus, l'Allocation adulte handicapé (AAH), dont le montant mensuel maximum est de 808,46 euros, passera à 810,89 euros.



Quant à l'Allocation de soutien familial (ASF), qui complète le revenu disponible des parents élevant seuls leurs enfants et qui n'ont pas ou de faibles pensions alimentaires, augmentera au-delà de l'inflation à 146,09 euros à taux plein, et le complément familial, versé aux allocataires modestes ayant au moins trois enfants, à 169,03 euros.



Enfin, l'allocation de rentrée scolaire, qui sera versée au mois d'août, a été calculée et passera de 363 euros à 364,09 pour les 6-10 ans, de 383 euros à 384,17 euros pour les 11-14 ans, et de 396 euros à 397,46 euros pour les 15-18 ans.

Baisse des tarifs du gaz

Concernant les tarifs réglementés du gaz, appliqués par Engie à environ 5,8 millions de consommateurs en France, ils baisseront de 0,73% en moyenne au 1er avril (-0,8% pour les foyers se chauffant au gaz, -0,3% pour un usage réservé à la cuisson, et -0,5% pour un double usage cuisson + eau chaude).



Le mois d'avril marque également la fin de la trêve hivernale des coupures d'électricité et de gaz.



Autre changement : désormais, les professionnels intervenant au domicile des particuliers pour des travaux, comme les plombiers ou les serruriers, devront obligatoirement afficher leurs tarifs sur internet s'ils ont un site, selon un arrêté du Journal officiel qui entre en vigueur le 1er avril.

Contrôles alimentaires

A compter de lundi, pour la première fois, les résultats des contrôles sanitaires effectués par l'État dans tous les secteurs liés à l'alimentation, depuis les abattoirs jusqu'aux restaurants, en passant par cantines, supermarchés, marchés, industrie de transformation agroalimentaire ou vente à la ferme seront mis en ligne. Ils seront consultables sur le site internet www.alim-confiance.gouv.fr et via l'application gratuite alim'confiance.

Et dès mardi, les nouveaux billets de 50 euros seront mis en circulation en France et dans les autres pays de la zone euro. Comme les précédentes coupures modernisées de 5 euros, 10 euros et 20 euros lancées ces dernières années, ils incluent des dispositifs renforcés anti-contrefaçon. Les anciens billets resteront utilisables en parallèle, aucune date de retrait n'étant pour l'instant programmée.





