Tromelin : le gag s'achève

On ne touche pas à Tromelin ! Peu importe que la France ne fasse rien, ou pas grand chose de cette île - et des autres - qui sont les confettis de notre ancien empire. Peu importe que la France ne fasse rien des zones d'expansion économiques qui sont attachés à territoire ultra-marins. L'essentiel est sauf : l'ilot de Tromelin situé à 535 kilomètres au nord de l'île de La Réunion, actuellement administré par les Terres Australes et Antarctiques Françaises, ne sera pas cogéré par la France et l'Ile Maurice. C'est pourtant ce que prévoyait le traité de 2010, fruit de négociations entamées depuis 2002, et que l'Assemblée nationale devait examiner et voter mercredi.

Trois parlementaires, 11.000 signatures et le FN font plier le gouvernement

Le gouvernement a décidé de retirer de l'ordre du jour la ratification de cet accord. "Nous nous félicitons que le gouvernement ait écouté nos légitimes arguments, entendu l'exceptionnelle mobilisation populaire (pétition signée par plus de 11.000 personnes en quelques jours) et les très nombreux messages de soutien, et qu'il ait finalement fait preuve de sagesse en retirant de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la ratification de cet inique et dangereux traité de cogestion de l'île de Tromelin", expliquent dans un communiqué de presse Philippe Folliot, le député UDI du Tarn, Laurent Furst, le député Les Républicains du Bas-Rhin et Gilbert Le Bris, le député PS du Finistère.

L'élection présidentielle et les élections législatives en point de mire

Tout à leur joie en ce jour de victoire, ils se permettent même de donner quelques conseils à l'exécutif. "Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont aidé et soutenu dans ce combat. Nous resterons particulièrement vigilants pour la suite et encourageons la France à éventuellement engager des négociations avec la République de Maurice pour établir un nouvel accord plus respectueux de la pleine souveraineté française. La République demeure une et indivisible !", poursuivent les parlementaires.

Aux pressions de ces trois parlementaires et de cette pétition s'ajoutent celles formulées par le Front national, tout heureux de profiter de cette aubaine. L'élection présidentielle et les élections législatives se gagneront-elles à Tromelin ?

Que prévoyait l'accord ?

Que les choses soient bien claires l'accord n'envisageait pas de transfert de souveraineté. En aucun cas.

Le drapeau français devait continuer de flotter sur ce bout de terre des Iles Eparses difficile d'accès, sans eau potable et impropre à la culture car balayé par des vents le plus souvent violents. Il prévoyait un exercice en commun de certaines compétences dans les domaines économique, archéologique et environnemental.

Avec cet accord de cogestion, la France entendait mettre de l'ordre sur la gestion des réserves halieutiques de Tromelin. En effet, s'estimant propriétaire de droit et non de jure de l'île, le gouvernement mauricien a autorisé des thoniers asiatiques à pêcher plus que de raison. Les recours contre les thoniers étant longs, coûteux et administrativement compliqués, ils ne sont que rarement punis. Avec cet accord de cogestion, la France espérait résoudre ce problème de pillage sans perdre la main sur les ressources potentielles en pétrole et en gaz situées dans les sous-sols du canal du Mozambique.

Toutefois, il serait faux de nier les intentions de l'île Maurice. Dans une note verbale du gouvernement de Port-Louis adressée en 2011 à l'Organisation des Nations Unies, l'Île Maurice considérait alors "qu'elle exerce une souveraineté pleine et complète sur l'île de Tromelin y compris ses zones maritimes". Pour Philippe Folliot, l'approbation de ce traité ne devait constituer qu'une première étape pour récupérer la pleine et unique souveraineté sur ce territoire. Les déclarations du Premier Ministre Mauricien Sir Anerood Jugnauth à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU en 2015, abondent dans ce sens : "Je souhaite une solution rapide sur ce désaccord avec la France [...] Nous savons pouvoir compter sur la noblesse de la France et ses idéaux de justice et de fraternité pour que la République de Maurice puisse exercer sa souveraineté effective sur Tromelin". Mais entre les déclarations de l'exécutif mauricien et les faits, la différence est grande. Ainsi, l'Île Maurice n'avait pas encore lancé de processus de ratification de cet accord de 2010... Contrairement à la France.