Uber et Airbnb bénéfiques pour l'économie française ?

"L'ubérisation" de l'économie, ou transformation numérique, crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit, conclut une récente étude de la Coface comparant le nombre de défaillances et de créations d'entreprises dans les secteurs des transports et de l'hébergement. Ce sont d'ailleurs les secteurs les "plus lucratifs" de l'économie collaborative, a souligné lors d'une conférence de presse Guillaume Rippe-Lascout, économiste de l'assureur-crédit Coface.

Lire aussi : le transport, moteur de l'économie collaborative

En effet, les auteurs de l'étude rappellent qu'avant l'arrivée de la société Uber et de la plateforme AirBnB, régnait sur ces deux marchés une situation de "quasi-monopole" avec peu de nouvelles licences de taxis créées et un manque de places d'hébergement dans la capitale.

Les créations d'entreprises compensent largement les défaillances

Attention, la Coface ne nie pas que le développement des VTC (voitures de transport avec chauffeur) a bousculé le secteur des taxis. Selon l'assureur-crédit, entre 2013 et août 2016 les faillites ont même augmenté de 135% en Île-de-France. Mais sur la même période la création de VTC a été multipliée par 7, ce qui "a largement compensé l'augmentation des défaillances", relativise Guillaume Rippe-Lascout.



Dans le détail, entre 2013 et 2016 les défaillances de taxis ont augmenté de 58% tandis que les créations d'entreprises de VTC s'élevaient à plus de 30.000 sur la même période. Sans surprise, la part des défaillances est plus significative dans la région Île-de-France, ou les VTC se sont le plus développés.



Ainsi, en août 2016 on comptait 14.404 créations d'entreprises de VTC sur un an, et 746 destructions d'emplois chez les taxis. Ce qui représente 12.218 créations d'emplois réels (en considérant que 80% des chauffeurs VTC exercent cette activité à temps plein et 20% à mi-temps) en France.

22.000 chauffeurs en activité en juin

De quoi corroborer les conclusions d'une récente étude du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG), selon laquelle sur les six premiers mois de 2016, 15% de la création nette d'emploi en France viendrait ainsi de la filière VTC. L'impact serait encore plus net en Île-de-France, qui concentre 90% de l'activité des VTC, et où la filière serait à l'origine de la création d'un emploi sur 4 dans le secteur marchand. En juin 2016, 22.000 chauffeurs étaient en activité en Île-de-France et dans les grandes agglomérations françaises. Environ 65 % de ces chauffeurs seraient des employés d'entreprises capacitaires régies par la LOTI et 35 % seraient titulaires de la licence VTC.

Toujours selon cette étude du BCG, la filière des voitures de transport avec chauffeur contribuerait ainsi à hauteur de 0,04 % au PIB de la France en 2016 et de 2% de sa croissance. En Île-de-France, on atteindrait 0,1% du PIB et 6 % de sa croissance.

Pour l'hôtellerie, un avant et après attentats

Mais revenons à celle de la Coface. Dans l'hébergement, l'hôtellerie traditionnelle à Paris "réagit moins brutalement à l'arrivée d'Airbnb jusqu'aux attentats" de l'année 2015, pointe l'étude, qui ne quantifie pas les emplois créés ou détruits par l'économie collaborative. Cependant, l'étude recense entre 2012 et 2014 une croissance "exponentielle" des annonces sur la plateforme Airbnb à Paris (25.000) qui "n'a pas affecté les défaillances des hôtels", assure Guillaume Rippe-Lascout.



Dynamique qui s'inverse après les attentats, avec une augmentation des défaillances et un taux de remplissage qui diminue. Depuis les attentats, les défaillances dans l'hôtellerie parisienne connaissent une hausse de 117%, selon l'étude. Entre juin 2015 et juin 2016 la fréquentation touristique a diminué d'environ 5 points "alors que le trafic aérien a augmenté de 3%", rappelle la Coface.

Hausse des faillites dans l'habillement

Mais les attentats n'expliquent pas à eux seuls cette inversion de tendance. Guillaume Rippe-Lascout l'attribue à une "combinaison" des deux éléments : les attaques jihadistes et l'augmentation de chambres proposées à Paris, qui a presque doublé en un an pour dépasser fin août 55.000.



Par ailleurs, la Coface prévoit un recul de 1% des défaillances d'entreprises en France pour 2017, contre une baisse estimée à 4% cette année. Les deux dernières années il y a eu "énormément de créations d'entreprises" et, "d'après l'Insee, la probabilité de faire défaut" au bout de deux à trois ans "est maximale", note t-il.



La Coface constate en outre, en 2016, une progression, sur un an, des faillites dans l'habillement de 17%, secteur "sinistré" par la concurrence sur internet et par celle du géant espagnol du textile Inditex. L'assureur-crédit s'inquiète également des faillites d'entreprises dans l'industrie agroalimentaire, 18% sur un an, principalement les boucheries et charcuteries mais aussi les pâtisseries et boulangeries.



(Avec AFP)