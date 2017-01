Uber et consorts tirent la création d'entreprises, mais pas l'emploi

Un temps marquées par les hésitations du gouvernement sur l'avenir du régime de l'autoentrepreneur, les créations d'entreprises progressent à nouveau. Selon une étude de l'Insee dévoilée ce mercredi, 554.000 entreprises ont été créées en 2016, soit 6% de plus qu'en 2015. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette enquête.

D'une part, les créations de sociétés font un bond de 10 % pour atteindre 188.800 inscriptions en 2016 contre 172.000 en 2015. Elles signent leur plus importante hausse depuis 2009, année d'instauration du régime de l'auto-entrepreneur. D'autre part, les créations d'entreprises individuelles classiques augmentent elles aussi de 10 % pour atteindre 142.400 inscriptions en 2016 contre 129.700 en 2015). " Le nombre total de créations d'entreprises classiques retrouve ainsi son niveau de 2008 ", indique l'Insee.

Le régime de la micro-entreprise séduit un peu moins

En revanche, les immatriculations sous le régime de micro-entrepreneur, qui a fusionné avec celui de l'autoentrepreneur fin 2014, diminuent légèrement (- 0,3 %). Elles s'élèvent à 222.800 en 2016 contre 223.400 en 2015, ce qui représente leur plus bas niveau depuis 2009. " Cependant, ce repli est beaucoup moins marqué qu'en 2015 (- 21 %) ", relativise l'Institut.

A noter, 56% des sociétés nouvellement créées en 2016 sont des sociétés par actions simplifiées (SAS). C'est la première fois que cette forme de société est majoritaire parmi les créations de sociétés. Leur part s'élevait à 48 % en 2015, 39 % en 2014 et 30 % en 2013. " Cette hausse est principalement due aux SAS à associé unique ou unipersonnelles (33 % des sociétés nouvellement créées en 2016, après 27 % en 2015 et 20 % en 2014). À l'opposé, la part des sociétés à responsabilité limitée continue de décroître : en 2016, elles ne constituent plus que 40 % des créations de sociétés, après 48 % en 2015 et 57 % en 2014 ", précise l'étude.

Deux secteurs se démarquent

Autre enseignement, les créations d'entreprises ont augmenté dans la plupart des secteurs d'activité en 2016. Toutefois, deux secteurs se démarquent : les transports et l'entreposage ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Précisément, avec la mise en place de plateformes de commerce, de réservation et d'échange numériques, le premier contribue pour près de la moitié à la hausse globale et le second pour un peu plus d'un quart.

" Les créations d'entreprises dans les transports et l'entreposage progressent très fortement depuis quelques années : + 56 % en 2016, après + 46 % en 2015 et + 35 % en 2014. En 2016, c'est dans ce secteur que la croissance des créations d'entreprises est la plus importante. Cet envol est dû au succès grandissant des « autres activités de poste et de courrier ", incluant la livraison à domicile. Dans ce secteur, 13.500 créations d'entreprises ont vu le jour en 2016 après 3.900 en 2015 et 1.900 en moyenne chaque année depuis 2009. Plus d'une création sur trois dans les transports et l'entreposage se fait dans cette activité. Au sein de celle-ci, les micro-entrepreneurs représentent 90 % des créations.

Le transport de voyageurs par taxi est le deuxième poste expliquant l'essor de ce secteur, représentant 13.400 créations en 2016, après 10.200 en 2015 et 6.900 en 2014. " Cette montée en puissance peut être attribuée au développement des entreprises de voitures de transport avec chauffeur (VTC) depuis l'application de la loi Thévenoud sur les taxis et VTC ", poursuit l'Insee. Dans cette activité, les sociétés constituent 53 % des créations et contribuent à la totalité de la hausse.

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques séduisent

Dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, à plus forte valeur ajoutée que la livraison de pizzas ou de hamburgers, l'entrepreneuriat est également en effervescence. Les créations se sont élevées à 90.600 en 2016 après 82.800 en 2015, soit une hausse de 10 %, ce qui représente la plus forte augmentation de ce secteur depuis 2010. Elle est due à l'activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", qui y contribue pour plus des deux tiers. À l'opposé, le nombre de créations d'entreprises recule en 2016 dans la construction, les " autres services aux ménages " et le commerce (respectivement - 3 %, - 2 % et - 1 %). Le repli dans ces secteurs s'atténue néanmoins par rapport à 2015. A noter, les créations d'entreprises dans le secteur du commerce restent les plus fréquentes, représentant près d'une création sur cinq.

Peu d'emplois à la clé

Cette reprise de l'entrepreneuriat est-elle synonyme de reprise de l'emploi ? Il faut relativiser. En effet, seules 4 % des nouvelles entreprises étaient employeuses en 2016 au moment de leur création. Si l'on exclut les micro-entrepreneurs, la part des entreprises employeuses à la création est grimpe à 7%, une proportion qui recule depuis 2009 puisqu'elle s'élevait à 8 % en 2015 et 13 % en 2009. Les entreprises employeuses démarrent en moyenne avec 2,6 salariés en 2016, contre 2,5 en 2015. Parmi celles créées en 2016, l'effectif salarié moyen est le plus élevé dans l'industrie (3,5) et le plus faible dans l'information et la communication (2,0) et dans les activités immobilières (1,8).