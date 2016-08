Un cadre francilien sur deux prêt à baisser son salaire...pour quitter Paris

Si 41% des cadres franciliens se déclarent satisfaits de leur situation en raison de l'intérêt qu'ils portent à leur métier, ou de l'attrait culturel de la capitale, 80% d'entre eux finissent malgré tout par rêver d'un exode dans les prochaines années, rapporte une étude de Cadremploi publiée jeudi.

Parmi les candidats au départ, les trois quarts évoquent un déménagement dans les trois ans, plus d'un tiers d'ici un an. Pour partir, 83% se disent prêts à des concessions, que ce soit une baisse de salaire (54%), une reconversion professionnelle (48%), un niveau de poste moins élevé (36%) ou encore un éloignement temporaire de sa famille (32%).

Trop de temps perdu dans les transports

L'étude rapporte qu'un cadre sur deux interrogé (53%) n'est pas satisfait de sa situation, principalement à cause du temps perdu dans les transports (70%), du coût du logement (57%) et d'un environnement trop pollué, (55%).

Un tiers des sondés vivent à Paris, les deux tiers en banlieue, et 44% ont un temps de transport supérieur à 45 minutes pour se rendre à leur travail.

Bordeaux en tête des villes les plus attractives

Placée en tête par 56% des sondés, Bordeaux trône cette année encore à la première place du podium des villes jugées les plus attractives par les cadres inscrits sur le site internet d'offres d'emploi et conseil en gestion de carrière. "Son principal charme, selon 63% des candidats à l'exil provincial, réside d'abord dans sa douceur de vivre, en raison de son ensoleillement et de sa proximité avec la mer", rapporte l'étude.

Lyon se hisse à la deuxième place en recueillant 52% des suffrages principalement en raison des opportunités d'emplois qu'elle offre. Nantes attire quant à elle 49% des cadres parisiens. Dans le classement, viennent ensuite Toulouse, Montpellier, Nice, Rennes, Marseille, Lille et Strasbourg.

L'enquête a été réalisée du 7 au 12 juillet par questionnaire auto-administré en ligne auprès de 3.689 cadres parisiens inscrits sur le site internet de Cadremploi. La proportion de cadres sans emploi n'est pas précisée. Selon Cadremploi, une large majorité des inscrits aux services du site occupent un poste.

(Avec AFP)