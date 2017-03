Un nouvel élan pour la Polynésie française ?

Le Président de la République et le Président de la Polynésie française se réjouissent de la signature, ce jour, de l'Accord pour le développement de la Polynésie française, dans le domaine économique, social, culturel et environnemental. Cet accord, intitulé "Te avei'a o te fenua" en tahitien, le fenua étant le nom polynésien de l'archipel .

"Cet Accord consacre la relation de confiance qui prévaut entre l'Etat et la Polynésie française. Il acte des ambitions partagées pour le développement économique, social, culturel et environnemental de la Polynésie française ", expliquent le communiqué de presse commun de Paris et Papeete..

Que dit cet accord établi " dans le respect de l'autonomie de la Polynésie française et des compétences de l'Etat " ? Concrètement, il prévoit un accompagnement des investissements publics structurants, en particulier ceux qui concourent au désenclavement du territoire ; il réaffirme l'importance du rôle des communes ; il fixe les orientations d'un développement économique porteur d'emplois pour la jeunesse polynésienne ; il confirme l'appui de l'Etat au développement social et à l'épanouissement culturel de la population polynésienne ; il réaffirme une volonté commune de favoriser l'insertion de la Polynésie française dans son environnement régional.

De nombreux potentiels de croissance

Cette coopération ne sera pas un luxe. Marquée par les difficultés du secteur du tourisme et de l'industrie de la perliculture, l'économie polynésienne peine à trouver un second souffle. Les violentes intempéries subies en janvier ont souligné les insuffisances du Fenua en matière d'infrastructures. Pourtant, les potentiels de croissance sont nombreux, que ce soit dans le domaine touristique, l'économie bleue et en particulier les énergies marines, le commerce, la Polynésie française étant au centre de la zone Asie-Pacifique.